أدى آلاف الأشخاص في مصر وفلسطين والأردن والبحرين الجمعة صلاة الغائب على أرواح ضحايا فيضانات الشرق الليبي، والزلزال المدمر شمال ووسط المغرب الأسبوع الماضي.

ففي غزة، أدى آلاف المصلين في مساجد القطاع صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي.

ودعا خطباء المساجد والمصلون في القطاع، لضحايا الفيضانات بالرحمة وللجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، حسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وفي مصر، أدى المصلون في الأزهر الشريف صلاة الغائب ترحماً على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

وتضرّع المصلون إلى الله بالدعاء أن يرحم أشقاءهم ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، وأن يقي العالم شرور تلك الكوارث، وأمَّ المصلين نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفق صفحة الجامع الأزهر الرسمية على فيسبوك.

ومساء 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة سبع درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، فقد أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و5674 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

وفي ليبيا ذاتها، أدى موظفو بعثة الأمم المتحدة لدى طرابلس، يتقدمهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة الأممية في البلاد عبد الله باتيلي صلاة الغائب على أرواح ضحايا إعصار "دانيال".

وقالت البعثة في بيان عبر منصة "إكس": "أمام هول المصاب في شرق ليبيا وتحديداً في مدينة درنة يشاطر موظفو الأمم المتحدة الشعب الليبي هذه اللحظات العصيبة".

وخلال الأيام الماضية أدى آلاف الليبيين في مدن طرابلس ومصراته والزاوية وبنغازي وسرت صلاة الغائب على من فقد في تلك الكارثة.

أما في الأردن، فأفادت وسائل إعلام محلية بأن مساجد بالمملكة أقامت بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، بناءً على تعميم سابق من وزارة الأوقاف.

ونقلت صحيفة "الغد" (مستقلة) على موقعها الإلكتروني أداء "الأردنيين في عموم مساجد المملكة صلاة الغائب على أرواح من قضوا في زلزال المغرب وفي سيول مدينة درنة الليبية"، مرفقة صوراً من منطقة وسط بالبلد بالعاصمة عمان.

وفي البحرين، توجه خطباء المساجد خلال خطب الجمعة بالدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وأن يمنَّ الله بشفائه على الجرحى والمصابين، وأن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الشرور والمحن.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد بأنه "تنفيذاً لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة أدت جموع المصلين صلاة الغائب، (بعد صلاة الجمعة)، على ضحايا الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية الشقيقة، وضحايا الفيضانات التي تلت الإعصار الذي ضرب عدة مناطق في ليبيا الشقيقة".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من ستة آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.