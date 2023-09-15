أصدرت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، بياناً علقت فيه على ما جاء في القسم الخاص بتركيا في تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية.

وأشار بيان الخارجية إلى أن التقرير الأمريكي تجاهل الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا لمنع الاتجار بالبشر، وأضافت الخارجية التركية "أُدرجت بلادنا في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال في إطار "قانون منع استخدام الجنود الأطفال"، ومن المؤسف أنه حصل تجاهل الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا لمنع الاتجار بالبشر".

وتابعت الخارجية التركية في بيانها قائلة "نرى أن قضية حقوق الإنسان قد حصل التسييس مرة أخرى في التقرير".

ورفضت أنقرة الادعاءات المتعلقة بتجنيد الأطفال، مؤكدة أن تركيا طرف في الأنظمة الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال وتنفذها بعناية.

وأضاف البيان "كان من المتوقع من الولايات المتحدة التي تقدم الدعم العسكري والمالي لتنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي يجند الأطفال قسراً في أعمال إرهابية في سوريا والعراق، أن تواجه هذا الواقع قبل توجيه مثل هذا التشهير ضد تركيا".

وأشارت الخارجية التركية إلى أن هذه الادعاءات تثير تساؤلات جدية حول موضوعية مصادر المعلومات التي تبني عليها السلطات الأمريكية قراراتها. مؤكدة أنه سيُرد على هذه الافتراءات التي تتنافى "مع روح التحالف بين البلدين".

وأوضحت الخارجية التركية أن قوات "PKK/YPG" الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم الخطيرة في سوريا، مثل التجنيد القسري للأطفال، واختطافهم، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية.

وأشارت إلى أن آخر مثال على الممارسات القمعية والجرائم التي يمارسها هذا التنظيم الإرهابي ضد الأغلبية العربية في المنطقة، كان في دير الزور بسوريا.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن الممارسات القمعية والجرائم الخطيرة التي يرتكبها التنظيم الإرهابي هي إحدى المسؤوليات الأساسية للولايات المتحدة.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة ستعمل على مواصلة جهودها بإصرار، كما فعلت في الماضي، لمنع جريمة الاتجار بالبشر، واستناداً إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي هي طرف فيها.