سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة: تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر "مسيّس"
انتقدت وزارة الخارجية التركية القسم الخاص بتركيا في تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، مؤكدة أن التقرير تجاهل الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا لمنع الاتجار بالبشر.
أنقرة: تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر "مسيّس"
الخارجية التركية / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

أصدرت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، بياناً علقت فيه على ما جاء في القسم الخاص بتركيا في تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية.

وأشار بيان الخارجية إلى أن التقرير الأمريكي تجاهل الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا لمنع الاتجار بالبشر، وأضافت الخارجية التركية "أُدرجت بلادنا في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال في إطار "قانون منع استخدام الجنود الأطفال"، ومن المؤسف أنه حصل تجاهل الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا لمنع الاتجار بالبشر".

وتابعت الخارجية التركية في بيانها قائلة "نرى أن قضية حقوق الإنسان قد حصل التسييس مرة أخرى في التقرير".

ورفضت أنقرة الادعاءات المتعلقة بتجنيد الأطفال، مؤكدة أن تركيا طرف في الأنظمة الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال وتنفذها بعناية.

وأضاف البيان "كان من المتوقع من الولايات المتحدة التي تقدم الدعم العسكري والمالي لتنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي يجند الأطفال قسراً في أعمال إرهابية في سوريا والعراق، أن تواجه هذا الواقع قبل توجيه مثل هذا التشهير ضد تركيا".

وأشارت الخارجية التركية إلى أن هذه الادعاءات تثير تساؤلات جدية حول موضوعية مصادر المعلومات التي تبني عليها السلطات الأمريكية قراراتها. مؤكدة أنه سيُرد على هذه الافتراءات التي تتنافى "مع روح التحالف بين البلدين".

وأوضحت الخارجية التركية أن قوات "PKK/YPG" الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم الخطيرة في سوريا، مثل التجنيد القسري للأطفال، واختطافهم، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية.

وأشارت إلى أن آخر مثال على الممارسات القمعية والجرائم التي يمارسها هذا التنظيم الإرهابي ضد الأغلبية العربية في المنطقة، كان في دير الزور بسوريا.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن الممارسات القمعية والجرائم الخطيرة التي يرتكبها التنظيم الإرهابي هي إحدى المسؤوليات الأساسية للولايات المتحدة.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة ستعمل على مواصلة جهودها بإصرار، كما فعلت في الماضي، لمنع جريمة الاتجار بالبشر، واستناداً إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي هي طرف فيها.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us