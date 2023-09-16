وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السبت إلى مدينة فلاديفوستوك في روسيا حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس).

ووصل كيم، الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له خارج البلاد منذ بداية جائحة كورونا، إلى مطار كنيفيتشي في فلاديسفوستوك آتياً من كومسومولسك-نا- أموري، إذ زار الجمعة مصانع طيران، وفقاً للوكالة الروسية.

والأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزعيم الكوري سيحضر في فلاديفوستوك "عرضاً" لأسطول المحيط الهادي الروسي.

كما سيزور كيم أيضاً "جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية وبعض منشآت جامعة العلوم الروسية، من بينها مختبرات تعمل على علم الأحياء البحري"، حسب ما قاله بوتين للتليفزيون الروسي.

وعقب لقاء الزعيمين، وجّه كيم دعوة إلى بوتين لزيارة كوريا الشمالية لكن لم يُوقع أي اتفاق بين البلدين، حسب ما قاله الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وتشتبه الدول الغربية بأن موسكو تسعى لشراء أسلحة من بيونغ يانغ لاستخدامها في النزاع الأوكراني.