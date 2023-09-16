سياسة
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روسيا.. وزير الدفاع يستقبل كيم جونغ أون في فلاديفوستوك
استقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السبت، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب وصوله إلى فلاديفوستوك الروسية. وتُعَدّ زيارة كيم إلى روسيا الأولى له خارج البلاد منذ بداية جائحة كورونا.
روسيا.. وزير الدفاع يستقبل كيم جونغ أون في فلاديفوستوك
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بمدينة فلاديفوستوك الروسية. / صورة: Reuters
16 سبتمبر 2023

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السبت إلى مدينة فلاديفوستوك في روسيا حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس).

ووصل كيم، الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له خارج البلاد منذ بداية جائحة كورونا، إلى مطار كنيفيتشي في فلاديسفوستوك آتياً من كومسومولسك-نا- أموري، إذ زار الجمعة مصانع طيران، وفقاً للوكالة الروسية.

والأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزعيم الكوري سيحضر في فلاديفوستوك "عرضاً" لأسطول المحيط الهادي الروسي.

كما سيزور كيم أيضاً "جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية وبعض منشآت جامعة العلوم الروسية، من بينها مختبرات تعمل على علم الأحياء البحري"، حسب ما قاله بوتين للتليفزيون الروسي.

وعقب لقاء الزعيمين، وجّه كيم دعوة إلى بوتين لزيارة كوريا الشمالية لكن لم يُوقع أي اتفاق بين البلدين، حسب ما قاله الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وتشتبه الدول الغربية بأن موسكو تسعى لشراء أسلحة من بيونغ يانغ لاستخدامها في النزاع الأوكراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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