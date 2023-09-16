سياسة
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"يطعمونه وجبات عسكرية".. ماكرون يتهم انقلابيي النيجر باحتجاز السفير الفرنسي
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي في النيجر "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتاً إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية"، فيما لا تزال فرنسا تعتبر محمد بازوم الرئيس الشرعي للنيجر.
"يطعمونه وجبات عسكرية".. ماكرون يتهم انقلابيي النيجر باحتجاز السفير الفرنسي
ماكرون: لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون جرى احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا. / صورة: AA
16 سبتمبر 2023

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة انقلابيي النيجر بـ"احتجاز" السفير الفرنسي، لافتاً إلى أن الطعام الذي يتناوله السفير عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وفي أواخر أغسطس/آب وجّه عسكريو النيجر، الذين نفّذوا انقلاباً على الرئيس محمد بازوم واستولوا على السلطة، أمراً بمغادرة السفير الفرنسي البلاد بعدما رفضت فرنسا قبول المهلة التي طالبت حكومة النيجر الحالية فيها برحيله.

وتعتبر فرنسا أن حكومة النيجر الحالية لا تتمتع بالشرعية للتقدّم بهذا الطلب.

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-إن-أوكسوا في وسط شرق فرنسا: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون احتُجزوا رهائن في سفارة فرنسا".

وأضاف أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصاً غذائية عسكرية".

ولفت ماكرون إلى أن السفير سيلفان إيتيه "لم يعُد لديه إمكانية الخروج، إنه شخص غير مرغوب فيه".

ولدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس قال ماكرون: "سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية، وأنا أتحدّث معه كل يوم".

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن سيلفان إيتيه يعمل وسيبقى في منصبه ما دام الرئيس ماكرون يريد ذلك.

وأضافت كولونا مساء الجمعة: "إنه مفيد جداً لنا بفضل اتصالاته والاتصالات التي يجريها فريقه.. لا يزال حوله فريق صغير".

ولا تزال فرنسا تعتبر بازوم الرئيس الشرعي للنيجر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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