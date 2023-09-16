أمرت محكمة في واشنطن الجمعة بوضع السفير الأمريكي السابق لدى باكستان والإمارات ريتشارد أولسون تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعد ادانته بانتهاك قوانين أخلاقية فيدرالية.

كما فرضت المحكمة على أولسون البالغ 63 عاماً غرامة مالية قدرها 93 ألفاً و400 دولار بعدما أقرّ بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية.

وأولسون الذي سبق أن تولّى منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من عام 2012 حتى عام 2015 كان قد أقرّ بالذنب في يونيو/حزيران من العام الماضي بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.

واتُّهم أولسون بمساعدة حكومة قطر في التأثير في صنّاع قرار في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في عام 2016.

ووفقاً لبيان لمكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن فإن "القانون الأمريكي يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدّعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أيّ وكالة فيدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى كيان أجنبي بقصد التأثير في حكومة الولايات المتحدة، وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم".

وأضاف البيان: "اتّخذ المدّعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة مسجّلة".

وحسب مكتب المدّعي العام فقد تلقّى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني-أمريكي أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1".

وأشار بيان مكتب المدعي العام إلى أن "واحدة من الخدمات الكبرى التي وافق المدّعى عليه على تقديمها هي حشد الدعم بين أعضاء الكونغرس لصالح الشخص بما يتّصل بصفقات بيع أسلحة إلى باكستان وبلدان شرق أوسطية كان الشخص يحاول التوسّط فيها".

و"الشخص 1" حسب صحيفة واشنطن بوست هو عماد الزبيري الذي حُكم عليه في عام 2021 بالحبس 12 سنة بعدما أُدين بتقديم مساهمات غير مشروعة في حملات انتخابية وبمخالفات أخرى.