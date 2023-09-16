سياسة
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القوات المسلحة التركية تدمّر 31 هدفاً لـPKK الإرهابي شمالي العراق
نفّذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية يومي 13 و15 سبتمبر على مواقع إرهابيي PKK في منطقة غارا شمالي العراق، بموجب حق الدفاع المشروع الناجم عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
القوات المسلحة التركية تدمّر 31 هدفاً لـPKK الإرهابي شمالي العراق
الدفاع التركية: تدمير 31 هدفاً للإرهابيين شمالي العراق / صورة: AA
16 سبتمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 31 هدفاً عائداً إلى تنظيم PKK الإرهابي في غارات جوية بمنطقة غارا شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان السبت إنّ القوات المسلحة التركية نفذت عمليات جوية يومي 13 و15 سبتمبر/أيلول على مواقع الإرهابيين في منطقة غارا، بموجب حق الدفاع المشروع الناجم عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنه جرى خلال العمليات تدمير 31 هدفاً، بينها مغارات وملاجئ وأوكار ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، ويُعتقد أن إرهابيين قياديين كانوا فيها.

وأكدت الوزارة أنه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال الغارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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