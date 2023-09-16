أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 31 هدفاً عائداً إلى تنظيم PKK الإرهابي في غارات جوية بمنطقة غارا شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان السبت إنّ القوات المسلحة التركية نفذت عمليات جوية يومي 13 و15 سبتمبر/أيلول على مواقع الإرهابيين في منطقة غارا، بموجب حق الدفاع المشروع الناجم عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنه جرى خلال العمليات تدمير 31 هدفاً، بينها مغارات وملاجئ وأوكار ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، ويُعتقد أن إرهابيين قياديين كانوا فيها.

وأكدت الوزارة أنه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال الغارات.