سياسة
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ليبيا تعلن وصول 38 طائرة إغاثة من 17 دولة لمساعدة منكوبي الفيضانات
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصول 38 طائرة إغاثة من 17 دولة لمساعدة منكوبي الفيضانات التي اجتاحت مدناً بشرقي البلاد وخلّفت آلاف القتلى. والجمعة أكّد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للّيبيين.
ليبيا تعلن وصول 38 طائرة إغاثة من 17 دولة لمساعدة منكوبي الفيضانات
38 طائرة إغاثة من 17 دولة تصل إلى ليبيا لمساعدة منكوبي الفيضانات التي خلّفت آلاف القتلى والمفقودين. / صورة: AA
16 سبتمبر 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصول 38 طائرة إغاثة من 17 دولة لمساعدة منكوبي الفيضانات التي اجتاحت مدناً بشرقي البلاد وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين.

وأفاد بيان للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة نشرته مساء الجمعة منصة "حكومتنا" (رسمية) بفيسبوك بوصول "38 طائرة إغاثة من 17 دولة و5 سفن آخرها من إيطاليا مزودة بطائرة مروحية تصل في الساعات القادمة".

وأضاف: "نترقب وصول سفينة تركية السبت إلى ميناء طبرق (شرق)".

وأشار البيان الليبي إلى أن "وزارة الصحة مستمرة في تسيير جسر جوي من العناصر الطبية والطبية المساعدة، إذ جرى عبر الجو نقل 250 عنصراً طبيّاً وطبياً مساعداً ليبلغ عدد العناصر الطبية في المناطق المنكوبة نحو 400 عنصر، وتوفير مستشفيين ميدانيين لتفعيل المستشفيات المتوقفة في المخيلي والبياضة (شرق)".

وأوضح البيان أن "فرق البحث عن الرفات بهيئة البحث عن المفقودين دفنت حتى مساء الجمعة نحو 2500 جثة جرى انتشالها من درنة، وتستمر الفرق التابعة لهيئة السلامة الوطنية في عمليات البحث عن الناجين وانتشال الجثث في المناطق المنكوبة".

والجمعة أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات لليبيين إثر الفيضانات، مشيراً إلى تخصيص أنقرة 3 طائرات و3 سفن في إطار تقديم الإغاثة الإنسانية لليبيا.

ولفت الرئيس التركي إلى أن سفن المساعدات ستشمل "122 مركبة، بينها 10 سيارات إسعاف، و30 مركبة إنقاذ وتدخُّل، و12 شاحنة، بجانب 360 فرداً و3 مستشفيات ميدانية، ومختلف المواد الغذائية والصحية والمأوى".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل في 13 من الشهر نفسه.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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