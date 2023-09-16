سياسة
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في جولته السادسة.. البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية
توجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا في زيارة رسمية لبحث القضايا المشتركة بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية. وتُعَدّ زيارته لأوغندا السادسة من نوعها بعد مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا منذ اندلاع القتال.
في جولته السادسة.. البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية
زيارة البرهان لأوغندا تُعَدّ السادسة من نوعها بعد مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا. / صورة: AFP
16 سبتمبر 2023

توجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، إلى أوغندا في زيارة رسمية لبحث القضايا المشتركة بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة أن البرهان "سيُجري خلال الزيارة (غير محددة المدة) مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، وفق البيان.

وتُعَدّ زيارة البرهان لأوغندا السادسة من نوعها بعد مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ويتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال اشتباكات لم تفلح عدة هدنات في وقفها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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