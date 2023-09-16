رست سفينتان تركيتان تحملان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية في ليبيا إزاء كارثة الفيضانات التي خلّفت آلاف الضحايا والخسائر المادية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت إنّ السفينتين سنجقدار وبيرقدار التابعتين للقوات البحرية التركية، اللتين انطلقتا من إزمير (غرب) لتقديم الدعم للشعب الليبي المتضرر من كارثة الفيضانات، وصلتا إلى ليبيا.

وأوضحت أن السفينتين تحملان على متنهما 360 فرداً من كوادر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وجمعية أكوت للبحث والإنقاذ، ووزارة الصحة التركية، وخفر السواحل وعمال الإطفاء.

وذكرت أنه بجانب الطواقم المذكورة جرى إيصال 122 مركبة، بينها سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ وتدخُّل إلى ليبيا، فضلاً عن 3 مستشفيات ميدانية ومواد غذائية وصحية ومستلزمات إيواء.

كما لفتت الوزارة إلى أن سفينة عثمان غازي ستنطلق اليوم من إزمير لإيصال مساعدات إلى ليبيا.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالسلامة للشعب الليبي الصديق والشقيق، وترحمت على الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الكارثة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

والجمعة أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات لليبيين إثر الفيضانات، مشيراً إلى تخصيص أنقرة 3 طائرات و3 سفن في إطار تقديم الإغاثة الإنسانية لليبيا.

ولفت الرئيس التركي إلى أن سفن المساعدات ستشمل "122 مركبة، بينها 10 سيارات إسعاف، و30 مركبة إنقاذ وتدخُّل، و12 شاحنة، بجانب 360 فرداً و3 مستشفيات ميدانية، ومختلف المواد الغذائية والصحية والمأوى".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل في 13 من الشهر نفسه.​​​​​​​