سياسة
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الخليل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلّين
أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي أمام المصلّين وفتحه بالكامل للمستوطنين تماشياً مع عادة إغلاقه 10 أيام سنوياً خلال الأعياد.
الخليل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلّين
الجيش الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلّين. / صورة: AA
16 سبتمبر 2023

قال مدير المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية غسان الرجبي اليوم السبت إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق المسجد أمام المصلّين وفتحه بالكامل للمستوطنين.

وأضاف أن "الحرم مغلق من مساء أمس (الجمعة) الساعة العاشرة مساء (19:00 ت.غ) حتى مساء اليوم الساعة العاشرة مساء، بحجة حلول الأعياد اليهودية".

ومساء الجمعة بدأت الأعياد اليهودية بعيد رأس السنة العبرية، على أن تصل إلى ذروتها نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعيد المظلة ثم بهجة التوراة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف أنه "جرى فتح المسجد بالكامل أمام المستوطنين الإسرائيليين ومنْع المسلمين، بما في ذلك موظفو المسجد ووزارة الأوقاف الفلسطينية، من دخوله السبت".

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفق اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997.

ومنذ عام 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 في المئة لليهود و37 في المئة للمسلمين عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصلياً.

وعادةً ما يُغلَق المسجد لمدة 10 أيام في السنة بالكامل خلال الأعياد اليهودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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