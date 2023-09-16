قالت إدارة الحماية المدنية بالجزائر إنّ فرقها أخمدت 50 حريقاً منذ الجمعة حتى صباح السبت في 9 ولايات شمالية، فيما تتواصل عمليات مواجهة حريقين في تيزي وزو وبجاية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وحسب بيان سابق للحماية المدنية (الدفاع المدني) فإنّ فرقها كانت "أخمدت يوم أمس (الجمعة) 37 حريقاً من أصل 39 بولايتي تيزي وزو (18 حريقاً) وبجاية (11 حريقاً) وكذا عدة حرائق بولايات برج بوعريريج والبويرة وبومرداس وخنشلة وقالمة وجيجل وتبسة"، وهي ولايات تقع شمالي البلاد.

وحسب نفس المصدر، "تتواصل إلى الآن جهود إخماد حريقين بكل من ولايتي تيزي وزو"، ولا خسائر بشرية.

وذكر البيان أن "إخماد هذه الحرائق جرى بالاستعانة بفرق للتدخل من ولايات مجاورة إلى جانب طائرتَين قاذفتَين للمياه ومروحيات".

وفي 24 يوليو/تموز الماضي خلفت حرائق غابات تقع شرق العاصمة الجزائرية 34 قتيلاً، بينهم 10 عسكريين، ونحو 194 مصاباً، وسجلت ولاية بجاية الساحلية الحصيلة الأعلى بمصرع 16 شخصاً من عائلة واحدة.