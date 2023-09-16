يرى رجال الأعمال العراقيون وصناع القرار مشروع "طريق التنمية"، فرصة واعدة لتقوية روابط التاريخ والثقافة المشتركة مع تركيا، ودعم المصالح المشتركة والمناطق النائية اقتصادياً، وهو مشروع سيربط الخليج بأوروبا عبر تركيا.

وقد شغل المشروع مكانة مهمة بجدول أعمال وزير الخارجية التركي خلال زيارته العراق بين 22-24 أغسطس/آب الماضي، ومحادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومَي 9-10 سبتمبر/أيلول الجاري، بقمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وعبر المشروع الذي يضم طرقاً وسككاً حديدية ومواني ومدناً جديدة، يستهدف العراق اختصار مدة السفر بين آسيا وأوروبا عبر تركيا، والتحول إلى مركز عبور عبر ميناء الفاو الذي يعد محطته الأولى.

طريق الحرير العراقي

المشروع المعروف باسم "طريق الحرير العراقي"، يهدف أيضاً إلى تسهيل إجراء الأنشطة التجارية بشكل أسرع وأكفأ عبر إنشاء طريق منافس لقناة السويس المصرية.

ويُتوقع أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي ستربط ميناء الفاو بالحدود التركية، 1200 كيلومتر، بتكلفة 17 مليار دولار، ليكون أكبر ميناء بالشرق الأوسط، بتمام بنائه عام 2025.

المشروع الذي أطلق عليه بداية اسم "القناة الجافة"، قبل أن يغيّر إلى "مشروع طريق التنمية" في مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع لقاء في أنقرة جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوصف بأنه "أساس مشروع اقتصادي مستدام غير نفطي".

وفي كلمته خلال مؤتمر "طريق التنمية" الذي نظمته الحكومة العراقية في العاصمة بغداد في 27 مايو/أيار الماضي، بمشاركة ممثلين عن دول الجوار بما في ذلك تركيا ومنطقة الخليج، قال السوداني إن المشروع يعكس واقع تأسيس اقتصاد قوي بزيادة التوظيف وقيمة الناتج القومي.

ووصف رجال أعمال وصناع قرار عراقيون المشروع، الذي من المقرر أن يجري إنجازه على ثلاث مراحل في 2028 و2033 و2050، بـ"بوابة العراق الاقتصادي المنفتحة على العالم عبر تركيا".

شراكة تنموية استراتيجية

ومن المزمع أن يربط المشروع، الذي تكون نقطة نهاية الخط فيه هي تركيا، منطقة اقتصادية واسعة من أوروبا إلى دول الخليج.

وأشاد السوداني بدور الشركات التركية في أعمال البنية التحتية في العراق، وذكر أن الشركات التركية تستحوذ على إمكانات وخبرات مهمة تخولها العمل في تطوير مشروع "طريق التنمية".

وأوضح ناصر الأسدي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل، في تصريح لصحيفة "الصباح" المملوكة للدولة في العراق، أن تركيا والعراق يقفان على أعتاب توقيع اتفاقيات خاصة بالمشروع.

ويدعم رجال الأعمال في العراق أن تلعب تركيا دوراً نشطاً في إطار المشروع، نظراً إلى حجم التجارة بين البلدين الذي يتجاوز 24 مليار دولار، وإلى الإمكانات التي سيوفرها لقطاع الأعمال في البلدين.

وقال رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني إن "تركيا تعتبر شريكنا الاستراتيجي الأهم في مشروع طريق التنمية، فضلاً عن أن أنقرة شريك استراتيجي مهم في تنمية جمهورية العراق".

وذكر أن المشروع سيوفر دفعة مهمة للعلاقات التجارية بين البلدين، وقال: "سيكون حضوراً حقيقياً للأتراك عند تنفيذ المشروع، بخاصة أن تركيا تتمتع بسوق واعدة والحكومة ورجال الأعمال العراقيين يودون الاستفادة من الخبرات التركية لتطوير هذا المشروع".

بدوره، شدد حسن الصباري، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، على أن تركيا شريك استراتيجي مهم للعراق، وقال: "نشترك مع تركيا بحدود طويلة وتاريخ عميق وحتى وحدة في الدم".

وأكّد الصباري أن تركيا بلد محوري في تنمية الاقتصاد العراقي، مشيداً بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء العراقي قال فيها: "إن تركيا شريك استراتيجي للعراق".

ميزات تفضيلية لتركيا

وتتواصل أعمال إنشاء ميناء الفاو الكبير بمدينة البصرة جنوبي العراق، والذي يعتبر المحطة الأولى من مشروع "طريق التنمية"، ويقع الميناء عند شط العرب حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات قبل أن يصبَّا في الخليج العربي.

المشروع المشتمل على خطوط سكك حديدية وطرق برية تبدأ من منطقة الميناء، مروراً بالديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل إلى الحدود التركية، من المتوقع أن يوفر إمكانية الوصول إلى ميناء مرسين التركي.

وجرى تصميم المشروع بواسطة شركة (PEG Infrastructure) الإيطالية، وبعد مروره بالموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، والعاصمة بغداد، يدخل "طريق التنمية" تركيا اعتباراً من قرية "أوواكوي" بولاية شرناق (جنوب شرق).

وكانت تركيا الدولة التي قدمت أكبر التزام لإعادة إعمار العراق واستقراره، تعهدت بتقديم قرض بقيمة 5 مليارات دولار في المؤتمر الذي عقد في الكويت عام 2018 لصالح إعادة إعمار العراق.

وقال معاون محافظ نينوى رفعت سمو، إن خط السكك الحديدية الذي يجري بناؤه في إطار المشروع سيمر على بعد حوالي 8 كيلومترات من وسط مدينة الموصل.

وأضاف: "فضلنا الشركات التركية على الشركات الأجنبية الأخرى في أعمال الاستثمار والبنية التحتية في الموصل. الشركات التركية من أفضل الشركات الأجنبية العاملة في العراق".

وذكر سمو، أن الشركات التركية لعبت دوراً كبيراً في بناء مطار الموصل والطرق والجسور في المدينة، وقال: "الشركات التركية لها حصة الأسد في المشاريع المُقامة في الموصل التي يشعر أهلها بالارتياح عندما يرون الشركات التركية في المدينة".

وأشار إلى أنهم يتوقعون أن تقدم تركيا مساهمة مهمة في مشروع "طريق التنمية"، موضحاً: "لا تستطيع الشركات العراقية إدارة هذا المشروع الضخم بمفردها. العراق يحتاج إلى شركات أجنبية للمساعدة في إنجاز وإدارة هذا المشروع، وتركيا الجارة هي البلد الأقرب إلى الموصل".

وتابع المسؤول العراقي: "يجب أن تشارك تركيا في مشروع طريق التنمية من خلال شركاتها الكبيرة التي أنجزت مشاريع مهمة وتركت بصمتها في عالم الأعمال".

مشروع الخيارات البديلة

ومن المقرر أن تكتمل أعمال البناء في ميناء الفاو الكبير عام 2025، كما من المتوقع أن تبلغ قدرته الاستيعابية 90 رصيفاً، متفوقاً بذلك على ميناء جبل علي في دبي، الذي يضم 67 رصيفاً، والمعروف بأكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط.

ويعد مشروع "طريق التنمية" أحد الخيارات البديلة في حالة نشوب صراعات أو حروب محتملة، إذ إن "طريق الحرير الصيني" لا يمر عبر العراق بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن يختصر المشروع في الوقت والتكاليف من خلال اختصاره المسافة بين الصين وأوروبا مقارنة بالطريق البحري الذي يمر عبر قناة السويس.

وبالمقابل، فالمشروع الذي يهدف إلى أن يكون "طريق حرير جديد" بين تركيا والعراق، يعتبر من المشاريع ذات التكلفة الباهظة التي لا تستطيع الحكومة العراقية تحملها بمفردها، لذلك من المتوقع أن تساهم تركيا ودول الخليج والصين في تمويل المشروع واستكماله.

وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تجري مفاوضات مكثّفة مع العراق والإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن مشروع "طريق التنمية".

وذكر فيدان أن المشروع جرى طرحه على جدول الأعمال خلال الاجتماعات التي حضرها الرئيس أردوغان في قمة قادة مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن أردوغان وافق على وضع المشروع موضع التنفيذ في وقت قصير، بخاصة خلال لقائه مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت النائبة العراقية السابقة وسيدة الأعمال صونغول جابوك، إن العراق "يقع في قلب طريق الحرير بسبب موقعه، فضلاً عن أن تركيا عاقدة العزم على ربط الدول الأوروبية بالدول الآسيوية عبر العراق".

ووفق جابوك "بفضل هذا المشروع، سوف تتاح الفرصة أمام العراق للوصول إلى آسيا والخليج وحتى أوروبا".

وأشارت إلى أن تركيا التي كانت حاضرة في العراق بشراكتها المهمة خلال العشرين عاماً الماضية، "أثبتت رغبتها الجادة بالمشاركة ودعم المشروع عبر اجتماعات عقدتها مع العراق ودول عدة، مُعربة عن أملها بمساهمة الدول الأخرى في هذا المشروع لتعزيز قطاع النقل بين آسيا وأوروبا.