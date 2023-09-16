سياسة
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المغرب.. الجيش ينصب خياماً في بعض المناطق المتضررة من الزلزال
نصب الجيش المغربي خياماً مدرسية بمنطقة أمزميز بإقليم الحوز أحد الأقاليم المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي مسفراً عن آلاف القتلى والمصابين.
المغرب.. الجيش ينصب خياماً في بعض المناطق المتضررة من الزلزال
الجيش المغربي ينصب خياماً مدرسية في مناطق الزلزال / صورة: AA
16 سبتمبر 2023

أشرف الجيش المغربي على نصب الخيام المدرسية في منطقة أمزميز بإقليم الحوز، إحدى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة مُخلفاً آلاف الوفيات والمصابين.

وأشرفت عناصر القوات المسلحة الملكية (الجيش) مساء الجمعة على نصب 6 خيام مدرسية في منطقة أمزميز (شمال).

والأحد، أعلنت وزارة التعليم المغربية "تعليق الدراسة في القرى الأكثر تضرراً، جراء تضرر 530 مؤسسة تعليمية بدرجات متفاوتة".

وجهزت عناصر الجيش الخيام بالتجهيزات الضرورية مثل الطاولات، لبدء تدريس تلاميذ المناطق المتضررة من الزلازل، وذلك عقب انهيار مدارسهم.

وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً إثر الزلزال، لافتاً إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً.

ومساء 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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