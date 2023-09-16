سياسة
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الدفاع التركية: سفينتان حربيتان أوصلتا مساعداتنا إلى ليبيا
وصلت سفينتا بيرقدار وسنجقدار محملتين بمساعدات تركية إلى السلطات الليبية للمساهمة في التخفيف من كارثة إعصار دانيال المدمر، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.
الدفاع التركية: سفينتان حربيتان أوصلتا مساعداتنا إلى ليبيا
صورة أرشيفية للسفينة التركية بيرقدار / صورة: AA
16 سبتمبر 2023

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت إنه جرى تسليم المساعدات التي أرسلتها أنقرة عبر سفينتَي سنجقدار وبيرقدار إلى السلطات الليبية.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.

والخميس، حذر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة عبد الرحيم مازق، من كارثة بيئية أشد وطأة في شرق ليبيا جراء تحلل الجثث غير المنتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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