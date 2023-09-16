انطلقت في إسطنبول، السبت، حملة مساعدات لصالح منكوبي الزلازل في المغرب بتعاون منظمات وجاليات عربية ومغربية وبمشاركة تركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في إسطنبول، نظمته جمعية الصداقة المغربية-التركية بالتعاون مع الجمعية العربية (مقرهما تركيا).

وفي كلمته، قال عباس الزعيم رئيس جمعية الصداقة المغربية-التركية: "جمعيتنا تواكب الأزمة التي وقعت في المغرب، نحن فقط صلة وصل بيننا وبين المحسنين، فلنكن يداً واحدة".

وأضاف: "أشكر الجهات التي تبرعت وهي في إسطنبول، جمعنا مساعدات عديدة في 4 مستودعات، وتنتظر مسألة الشحن لتصل إلى المغرب، وهي تبرعات مهمة جداً، وشكراً لكل المساهمين في هذا العمل".

وقالت المسؤولة عن الخدمات الاجتماعية في الجمعية المغربية ناديا حيسون: "التبرعات العينية التي وصلت هي مساعدات من الجالية المغربية والجاليات العربية المقيمة في تركيا، والجمعيات التركية والشركاء ومن المواطنين الأتراك".

وأردفت: "تنوعت بين ملابس جديدة للأطفال وملابس شتوية ومصابيح كهربائية ولعب للأطفال وحفاضات ومواد غذائية وغيرها من الضروريات".

وأضافت: "نسقنا مع مجموعة من الجمعيات المغربية لوصول المساعدات بأفضل الطرق للمنكوبين، شكراً لكل من ساهم في إنجاح المبادرة الإنسانية".

من ناحيته، قال متين توران رئيس الجمعية العربية: "عندما علمنا بحصول الزلزال عرضت تركيا حكومة وشعباً تقديم المساعدات وكذلك مؤسسة آفاد عرضت جهودها، والهلال الأحمر التركي ومنظمة الإغاثة الدولية (IHH)".

وأوضح توران: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجّه بتقديم المساعدات، وتركيا عاشت زلزالاً كبيراً قبل أشهر، هذا المؤتمر الصحفي يتناول العمل الإغاثي لجميعة الصداقة المغربية والتركية".

وختم بالقول: "لدينا عمل وجهود في جمع الإغاثة في الجمعيتين وهناك عدة فعاليات وجهود لدعم منكوبي الزلزال".

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدناً مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتا رودانت (وسط).

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.