نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت صحة ما أعلنته كييف عن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا، وهي نقطة انطلاق على الطريق إلى بلدة باخموت.

وأضافت أن "العدو (أوكرانيا) لم يتخلَّ عن خططه للاستيلاء على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصل عملياته الهجومية، في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليشتشيوفكا وأندرييفكا".

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الجمعة، أن القوات حققت "نجاحاً جزئياً" قرب قرية كليشتشيوفكا إلى الجنوب من باخموت أيضاً.

والجمعة، قال أولكسندر بورودين متحدثاً باسم لواء يخوض المعارك على الأرض للتلفزيون الأوكراني إن أندرييفكا باتت "مدمرة بالكامل" جراء المعارك، مضيفاً أن البلدة "لم تعد موجودة".

وفي مقطع مصور نشره اللواء المذكور على تليغرام السبت ويؤكد فيه سيطرة الجيش الأوكراني على أندرييفكا، يظهر جنود اوكرانيون يتقدمون ببطء بين أشجار متفحمة وبيوت صغيرة مدمرة ودخان كثيف.

يشار إلى أن أندرييفكا تقع جنوبي باخموت المدمرة إلى حد كبير، والتي كانت كانت سيطرة روسيا عليها ذات دلالة رمزية كبيرة في مايو/أيار بعد أعنف وأطول معركة منذ بدء غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ومعركة باخموت هي الأطول والأكثر حصداً للأرواح منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022. وأعلنت موسكو سيطرتها على هذه المدينة في مايو/أيار بعدما تعرضت لدمار واسع جراء المعارك وعمليات القصف.

ويشن الجيش الأوكراني منذ مطلع يونيو/حزيران هجوماً مضاداً بغية صد القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لكنه يواجه خطوطاً دفاعية قوية.