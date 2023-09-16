سياسة
3 دقيقة قراءة
تنظيم YPG الإرهابي يواصل تجنيد الأطفال في سوريا بعلم الولايات المتحدة
يتواصل تجنيد الأطفال في مناطق نفوذ تنظيم PKK/YPG الإرهابي على مرأى ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الداعمين للإرهابيين شمال شرقي سوريا. ويلجأ التنظيم الإرهابي في مناطق نفوذه، إلى اختطاف أطفال في سن الدراسة من ذويهم وسوقهم إلى التجنيد في صفوفه.
تنظيم YPG الإرهابي يواصل تجنيد الأطفال في سوريا بعلم الولايات المتحدة
YPG الإرهابي يواصل تجنيد الأطفال في سوريا بعلم واشنطن / صورة: AA
16 سبتمبر 2023

يواصل تنظيم PKK/YPG الإرهابي تجنيد الأطفال في مناطق نفوذه على مرأى ومسمع من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الداعمين للإرهابيين شمال شرقي سوريا.

وعلى الرغم من خطة العمل الموقعة في مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية عام 2019، والتي تدعو زعيم تنظيم PKK/YPG الإرهابي مظلوم عبدي بالكف عن تجنيد الأطفال، فإنّ تسليح الأطفال وسوقهم إلى المعارك لا يزال مستمراً.

ويلجأ التنظيم الإرهابي في مناطق شمال شرقي سوريا إلى اختطاف أطفال في سن الدراسة من ذويهم وسوقهم إلى التجنيد في صفوفه.

ونقلت وسائل إعلام عديدة مشاهد "الأطفال المحاربين" في صفوف التنظيم الإرهابي، بما فيها وسائل الإعلام التابعة للإرهابيين.

وذكرت رابطة المستقلين الكرد السوريين المعارِضة، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي جنّد 18 طفلاً في يوليو/تموز الماضي تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، على النحو التالي: 6 أطفال في محافظة الحسكة و7 في مدينة القامشلي و5 في محافظة حلب.

وروى الأب صباح عنتر تفاصيل اختطاف ابنته قبل عامين من قبل التنظيم الإرهابي.

وذكر أنّ ابنته اختُطفت بعمر 16 عاماً، بعد 4 أيام من ذهابها لدورة تدريبية في المدرسة بمدينة القامشلي، ورغم تقديمه الشكاوى والاحتجاج أمام مكاتب الأمم المتحدة وإسماع صوته للقاصي والداني لم يعثر على ابنته.

وفي يونيو/حزيران 2022 حصلت الأناضول على مشاهد لمقابر دفن قتلى التنظيم الإرهابي بمنطقة عين العرب، ويظهر على شواهد القبور عدد كبير من القتلى أعمارهم بين 14 و17 عاماً.

وفي ظل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، تستمر العلاقة بين التنظيم الإرهابي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم الولايات المتحدة لتنظيم يضم المئات من الأطفال في صفوفه، صواريخ تاو وراجمات الصواريخ والمركبات العسكرية وأسلحة مشاة خفيفة وثقيلة.

في 16 يناير/كانون الثاني 2020 نشرت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريراً تضمن معلومات حول تجنيد الأطفال في سوريا.

وذكر التقرير أنّ أطفالاً ذكوراً وإناثاً بعمر 12 عاماً جُندوا من مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا من قبل تنظيم YPG الإرهابي.

ويبيّن تقرير الأمم المتحدة الذي أعدّ لعام 2022، بعنوان "الأطفال في مناطق النزاع" تجنيد أكثر من 1200 طفل في تنظيم YPG الإرهابي.

وذكر التقرير أنّ ذراع PKK في سوريا (قسد) جنّد 637 طفلاً فيما جند تنظيم YPG الإرهابي 633 طفلاً في صفوفه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us