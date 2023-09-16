انطلقت السبت ثالث سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة منكوبي الفيضانات في ليبيا، حسب وزارة الدفاع التركية.

وعبر حسابها على منصة "إكس"، ذكرت وزارة الدفاع أن السفينة "عثمان غازي" غادرت ميناء ولاية إزمير المطلة على بحر إيجه لإيصال مواد الإغاثة إلى ليبيا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الدفاع التركية، إيصال مساعدات إنسانية عبر سفينتي سنجقدار وبيرقدار لمنكوبي الفيضانات في ليبيا.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.