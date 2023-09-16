سياسة
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بعد بيرقدار وسنجقدار.. سفينة عثمان غازي التركية تنطلق بالمساعدات إلى ليبيا
انطلقت سفينة عثمان غازي التركية مُحمّلة بالمساعدات إلى منكوبي العاصفة دانيال في ليبيا، بعد ساعات من وصول السفينتين بيرقدار وسنجقدار، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
بعد بيرقدار وسنجقدار.. سفينة عثمان غازي التركية تنطلق بالمساعدات إلى ليبيا
انطلاق ثالث سفينة مساعدات تركية إلى منكوبي الفيضانات بليبيا / صورة: AA
16 سبتمبر 2023

انطلقت السبت ثالث سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة منكوبي الفيضانات في ليبيا، حسب وزارة الدفاع التركية.

وعبر حسابها على منصة "إكس"، ذكرت وزارة الدفاع أن السفينة "عثمان غازي" غادرت ميناء ولاية إزمير المطلة على بحر إيجه لإيصال مواد الإغاثة إلى ليبيا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الدفاع التركية، إيصال مساعدات إنسانية عبر سفينتي سنجقدار وبيرقدار لمنكوبي الفيضانات في ليبيا.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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