سياسة
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أردوغان يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك أردوغان في عدد من الفاعليات واللقاءات العامة في زيارته التي تستمر حتى يوم 20 سبتمبر/أيلول.
أردوغان يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
كان في استقبال أردوغان سفير أنقرة في واشنطن حسن مراد مرجان / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحطّت طائرة الرئيس أردوغان في مطار جون كينيدي الدولي الساعة 17:25 بتوقيت نيويورك، وكان في استقباله المبعوث التركي الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، وسفير أنقرة في واشنطن حسن مراد مرجان، والقنصل العام في نيويورك ريحان أوزغور.

واحتشد مئات المواطنين الأتراك للترحيب بالرئيس أردوغان عند وصوله إلى مقر البيت التركي في نيويورك.

وتستمر زيارة الرئيس التركي حتى يوم 20 سبتمبر/أيلول الحالي، يشارك فيها في عدد من اللقاءات والفاعليات، أهمها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق الرئيس في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، المتوقع لها أن تلتقي زوجات زعماء العالم، كما من المقرر لها أن تشارك في عدد من الفاعليات المتعلقة بالبيئة، ولقاء تنظمه جمعية نساء الأعمال التركية.

ويضم الوفد الذي يترأسه أردوغان ووزراء: الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والتجارة عمر بولات، والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي محمد أوزهسكي، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.

كما يرافق أردوغان رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس عاكف تشاغاطاي، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يُلقي أردوغان كلمة في الاجتماع الذي سيكون موضوعه "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي: تسريع وتيرة العمل بشأن أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيق السلام والرخاء والتطور والاستدامة للجميع".

ومن المنتظر أن يُجري أردوغان عديداً من اللقاءات والمحادثات رفيعة المستوى، خصوصاً مع نظرائه، خلال فترة وجوده في نيويورك.

وفي إطار الزيارة سيحضر أردوغان فاعليات يشارك فيها أتراك وممثلون للمجتمع المدني في العالم التركي مقيمون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي عالم الأعمال ومسؤولي مراكز الفكر وقادة الرأي من مختلف شرائح المجتمع الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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