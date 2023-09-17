تُواصِل فِرَق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أعمال الإغاثة والإنقاذ والمساعدة في مناطق شرق ليبيا التي ضربها إعصار دانيال.

وصف حمزة طاش دلن نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، السبت، آثار كارثة الفيضانات بأنها أشبه بالزلزال.

وقال طاش دلن إنّ "الوضع على الأرض سيئ جداً، الدمار في المنازل أشبه بما يخلفه الزلزال".

وعن المهام التي قامت بها طواقم آفاد أوضح أنهم قسموا المناطق المنكوبة انطلاقاً من أولوياتهم بالعثور على ناجين أو محاصرين.

وبلغ عدد طاقم آفاد حسب طاش دلن 168 شخصاً، قدموا بثلاث طائرات شحن، من ضمنهم طواقم بحث تحت الماء وفوقه.

وأشار إلى أنهم كانوا من بين أول طواقم الإنقاذ، وأن الفرق القادمة من دول أخرى نسقت مع الفريق التركي لاحقاً من أجل توزيع عملياتها.

كما لفت طاش دلن إلى قدوم سفن المساعدات الإنسانية التركية تباعاً إلى الشواطئ الليبية، وسيشرفون على توزيعها.

وقال: "نسأل الله ألا يذيق أحداً هذه الكارثة، كان تأثيرها قوياً بفعل السيول وانهيار السدَّين، إنها أشبه بزلزال".

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن السفينة عثمان غازي غادرت ميناء ولاية إزمير المطلة على بحر إيجه لإيصال مواد الإغاثة إلى ليبيا، لتنضمّ إلى سفينتَي سنجقدار وبيرقدار اللتين تقومان بأعمال الإغاثة والمساعدة في ليبيا.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 10 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة نقلاً عن الهلال الأحمر الليبي.