سياسة
2 دقيقة قراءة
آفاد: دمار كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال
أكد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن حجم الكارثة والدمار الذي خلفته الفيضانات في ليبيا لا يقل عن أزمة الزلزال، مؤكداً استمرار أعمال الإغاثة والإنقاذ.
آفاد: دمار كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال
عناصر آفاد في مدينة درنة الليبية. / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

تُواصِل فِرَق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أعمال الإغاثة والإنقاذ والمساعدة في مناطق شرق ليبيا التي ضربها إعصار دانيال.

وصف حمزة طاش دلن نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، السبت، آثار كارثة الفيضانات بأنها أشبه بالزلزال.

وقال طاش دلن إنّ "الوضع على الأرض سيئ جداً، الدمار في المنازل أشبه بما يخلفه الزلزال".

وعن المهام التي قامت بها طواقم آفاد أوضح أنهم قسموا المناطق المنكوبة انطلاقاً من أولوياتهم بالعثور على ناجين أو محاصرين.

وبلغ عدد طاقم آفاد حسب طاش دلن 168 شخصاً، قدموا بثلاث طائرات شحن، من ضمنهم طواقم بحث تحت الماء وفوقه.

وأشار إلى أنهم كانوا من بين أول طواقم الإنقاذ، وأن الفرق القادمة من دول أخرى نسقت مع الفريق التركي لاحقاً من أجل توزيع عملياتها.

كما لفت طاش دلن إلى قدوم سفن المساعدات الإنسانية التركية تباعاً إلى الشواطئ الليبية، وسيشرفون على توزيعها.

وقال: "نسأل الله ألا يذيق أحداً هذه الكارثة، كان تأثيرها قوياً بفعل السيول وانهيار السدَّين، إنها أشبه بزلزال".

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن السفينة عثمان غازي غادرت ميناء ولاية إزمير المطلة على بحر إيجه لإيصال مواد الإغاثة إلى ليبيا، لتنضمّ إلى سفينتَي سنجقدار وبيرقدار اللتين تقومان بأعمال الإغاثة والمساعدة في ليبيا.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 10 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة نقلاً عن الهلال الأحمر الليبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us