قالت وزارة الخارجية المغربية السبت إنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة".

ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن مصدر حكومي رسمي مغربي قوله إنّ زيارة الرئيس الفرنسي غير مبرمجة، بعد أن صرّحت وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا مساء أمس لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن الرئيس ماكرون "تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية".

واستغرب المصدر الحكومي المغربي "لكون السيدة كولونا اتخذت هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت نفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاوَر بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".

وكان المغرب قد أجّل زيارة ماكرون مراراً العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتوراً في السنوات القليلة الماضية بسبب مشكلة إقليم الصحراء الذي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيته على غرار عدد من الدول الصديقة للمملكة.

وقال العاهل المغربي في خطاب وجَّهه إلى الشعب المغربي العام الماضي إنّ بلاده تنظر إلى العالم عبر "نظارة" الصحراء.

وكان المغرب قد قَبِل المساعدات من عدد من الدول، ولم يردّ على عرض فرنسا تقديم الدعم في الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز قرب مراكش الأسبوع الماضي.

واعتبرت كولونا في تصريحات صحفية سابقة أن "هذا جدل في غير محله".

ونُشر فيديو للرئيس ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول إنّ فرنسا حزينة للغاية... بسبب هذا الزلزال المروع... سنقف بجانبكم".