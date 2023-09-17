يواصل الهلال الأحمر التركي جهوده في إغاثة ونجدة المتضررين من فيضانات ضربت الأسبوع الماضي مدناً شرقي ليبيا، خصوصاً درنة.

وأكد الهلال الأحمر عبر حسابه على منصة إكس، السبت، أن فريقه "في مدينة درنة الليبية لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 30 ألف نازح اضطروا إلى ترك منازلهم".

وأرفق الحساب مقطعاً مصوراً لأحد أعضاء فريق الهلال الأحمر التركي من أرض الكارثة قال فيه إنّ الفيضانات أسفرت عن خسائر كبيرة بالأرواح في درنة فضلاً عن فقدان كثيرين.

وأضاف: "نحن في الهلال الأحمر التركي مستمرون في مساعدة الضحايا، وعلى تواصل مع الهلال الأحمر الليبي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة للضحايا، مؤكداً أن الهلال الأحمر التركي يواصل تقديم شتى أنواع المساعدات للمتضررين.

وفي السياق نفسه أكد وزير الصحة التركي فخر الدين كوجه أن عدد أفراد الفرق الطبية العاملة في شرق ليبيا وصل إلى 159 شخصاً، كما يستمر العمل في المستشفى الميداني الذي جرى تأسيسه في المناطق المتضررة.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل في 13 من الشهر نفسه.

والخميس، حذّر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة عبد الرحيم مازق من كارثة بيئية أشد وطأة في شرق ليبيا جراء تحلل الجثث غير المنتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.