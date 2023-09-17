سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا.. الهلال الأحمر التركي والفرق الطبية تواصل جهودها الإغاثية
تستمرّ فرق الهلال الأحمر التركي وطواقم وزارة الصحة التركية في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للسكان المتضررين من كارثة الفيضانات التي ضربت مدن شرق ليبيا بعد إعصار دانيال.
ليبيا.. الهلال الأحمر التركي والفرق الطبية تواصل جهودها الإغاثية
فِرَق وزارة الصحة التركية خلال وصولها إلى الشواطئ الليبية. / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

يواصل الهلال الأحمر التركي جهوده في إغاثة ونجدة المتضررين من فيضانات ضربت الأسبوع الماضي مدناً شرقي ليبيا، خصوصاً درنة.

وأكد الهلال الأحمر عبر حسابه على منصة إكس، السبت، أن فريقه "في مدينة درنة الليبية لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 30 ألف نازح اضطروا إلى ترك منازلهم".

وأرفق الحساب مقطعاً مصوراً لأحد أعضاء فريق الهلال الأحمر التركي من أرض الكارثة قال فيه إنّ الفيضانات أسفرت عن خسائر كبيرة بالأرواح في درنة فضلاً عن فقدان كثيرين.

وأضاف: "نحن في الهلال الأحمر التركي مستمرون في مساعدة الضحايا، وعلى تواصل مع الهلال الأحمر الليبي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة للضحايا، مؤكداً أن الهلال الأحمر التركي يواصل تقديم شتى أنواع المساعدات للمتضررين.

وفي السياق نفسه أكد وزير الصحة التركي فخر الدين كوجه أن عدد أفراد الفرق الطبية العاملة في شرق ليبيا وصل إلى 159 شخصاً، كما يستمر العمل في المستشفى الميداني الذي جرى تأسيسه في المناطق المتضررة.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل في 13 من الشهر نفسه.

والخميس، حذّر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة عبد الرحيم مازق من كارثة بيئية أشد وطأة في شرق ليبيا جراء تحلل الجثث غير المنتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us