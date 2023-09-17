تستقطب جزيرة غيراسون شمال تركيا الزوار والسياح من داخل البلاد وخارجها بسبب آثارها التاريخية والقصص الأسطورية المرتبطة بها.

وتُعَدّ غيراسون الجزيرة الوحيدة التي عاش فيها الإنسان في الماضي بمنطقة شرقي البحر الأسود، ما يمنح الزوار فرصة لرؤية المقابر البيزنطية والأسوار التاريخية، إضافة إلى مكعبات كبيرة تُستخدم لتخزين المنتجات. كما تُعتبر الجزيرة بمساحتها البالغة 39 دونماً موطناً لعديد من أنواع الطيور.

وتشتهر الجزيرة بالقصص الأسطورية مثل "نساء الأمازون"، وقصة "قدوم هرقل"، أحد أبطال الأساطير الإغريقية المقدسين، الذي جاء إلى الجزيرة بحثاً عن الجلد الذهبي.

وللوصول إليها تُنظَّم رحلات يومية عبر قوارب من ولاية غيراسون، تستغرق قرابة نصف ساعة.

وأوضح خليل إبراهيم أشق، القادم من ألمانيا، أن غيراسون تعتبر مدينة مختلفة كثيراً بعبقها التاريخي.

وأشار إبراهيم أشق إلى أنها المرة الأولى التي تطأ قدماه جزيرة، وقال: "جزيرة غيراسون مكان مختلف جداً، وطبيعية للغاية، فكل شيء موجود بمكانه ولم يتغير، فضلًا عن الآثار التاريخية التي وصلت إلى يومنا هذا، إذ بهرنا قسم القبور والقلعة باعتباره من أهم معالم الجزيرة".

من جهته لفت السائح أحمد هديب القادم من الأردن إلى أن غيراسون مكان رائع من حيث هدوئه، معرباً عن شعوره بالسعادة لزيارة الجزيرة والتجول فيها.

بدوره أوضح قائد القارب الذي ينظم جولة يومية إلى الجزيرة غوكهان أق قاش أن السياح الأجانب أغلبهم يأتون من دول الخليج.

وأكد أنهم نقلوا العام الحالي سياحاً من البحرين وقطر والأردن والسعودية والإمارات، مبيناً أن معظم السياح المحليين القادمين إلى منطقة شرقي البحر الأسود يفضلون زيارة الجزيرة أيضاً.