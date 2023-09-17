سياسة
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توتر مستمرّ.. تايوان تعلن رصد 20 طائرة حربية صينية في محيطها
رصدت السلطات التايوانية عبور 20 طائرة حربية صينية الخط الأوسط الذي يفصل بين تايوان والبر الصيني، بالتزامن مع تصاعد التوتر السياسي والأمني مع الصين.
توتر مستمرّ.. تايوان تعلن رصد 20 طائرة حربية صينية في محيطها
بحّار تايواني يراقب فرقاطة صينية في مضيق تايوان. / صورة: Reuters
17 سبتمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 20 طائرة حربية صينية الأحد قرب سواحل الجزيرة، عبَر معظمها خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان.

وأفادت الوزارة بأن 20 طائرة جرى رصدها الأحد عبر خط الوسط الذي يفصل بين تايوان والبر الصيني الرئيسي ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

وذكرت الوزارة من جهة أخرى أن بكين تُجري "مناورات بعيدة المدى وتدريبات"، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع بواسطة طائرات وسفن دوريات.

وسبق أن عبَرت سفينتان حربيتان أمريكية وكندية مضيق تايوان وسط تصاعد ما بين تايوان والصين التي زادت نشاطها العسكري في المنقطة.

وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه عام 2016 مع وصول تساي إنغ-وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة، وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها وتوكد عزمها على استعادتها ولو بالقوة.

وصعّدت بكين الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة وكثفت طلعات الطائرات الحربية في محيطها بشكل كبير العام الماضي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية وليسا ضمن نطاق التحكم الصيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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