سياسة
1 دقيقة قراءة
منذ بداية العام.. توقيف نحو 7000 شخص على الحدود التركية منهم 487 إرهابياً
أوقفت قوى الأمن التركية نحو7 آلاف شخص حاولوا دخول البلاد أو الخروج منها بطريقة غير شرعية، تبين أن 487 منهم ينتموا إلى تنظيمات إرهابية كجماعة غولن وPKK/YPG وداعش.
منذ بداية العام.. توقيف نحو 7000 شخص على الحدود التركية منهم 487 إرهابياً
طورت تركيا في السنوات الماضية مجموعة من أنظمة المراقبة وضبط الحدود / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

ألقت قوات الجيش التركي القبض على 487 إرهابياً منذ بداية العام الجاري، خلال محاولتهم دخول أو مغادرة تركيا بطريقة غير قانونية.

ووفقاً لمصادر أمنية فإن السلطات التركية وقّفت ما مجموعه 6 آلاف و890 شخصاً حاولوا دخول البلاد أو مغادرتها بطريقة غير قانونية.

وبعد التحقق من هويات الموقوفين تبين أن487 إرهابياً بينهم من تنظيمات غولن وPKK/YPG وداعش الإرهابية.

وعام 2022 حال الجيش التركي دون دخول 248 ألف شخص إلى تركيا بطريقة غير قانونية، ووقّف 7 آلاف مهاجر غير نظامي وألقى القبض على 789 إرهابياً.

وعلى مدار السنوات الماضية عززت قوى الأمن والجيش عمليات مراقبة وضبط الحدود وحمايتها، عبر توظيف تقنيات عالية، وبناء تحصينات ممتدة على طول الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us