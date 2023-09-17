ألقت قوات الجيش التركي القبض على 487 إرهابياً منذ بداية العام الجاري، خلال محاولتهم دخول أو مغادرة تركيا بطريقة غير قانونية.

ووفقاً لمصادر أمنية فإن السلطات التركية وقّفت ما مجموعه 6 آلاف و890 شخصاً حاولوا دخول البلاد أو مغادرتها بطريقة غير قانونية.

وبعد التحقق من هويات الموقوفين تبين أن487 إرهابياً بينهم من تنظيمات غولن وPKK/YPG وداعش الإرهابية.

وعام 2022 حال الجيش التركي دون دخول 248 ألف شخص إلى تركيا بطريقة غير قانونية، ووقّف 7 آلاف مهاجر غير نظامي وألقى القبض على 789 إرهابياً.

وعلى مدار السنوات الماضية عززت قوى الأمن والجيش عمليات مراقبة وضبط الحدود وحمايتها، عبر توظيف تقنيات عالية، وبناء تحصينات ممتدة على طول الحدود.