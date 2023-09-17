سياسة
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خلال 8 أشهر.. موغلا التركية تستقبل أكثر من مليوني سائح
سجلت ولاية موغلا التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 15% في عدد السياح الأجانب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات مديرية السياحة بالولاية، تجاوز عدد السياح في هذه الفترة مليوني سائح.
خلال 8 أشهر.. موغلا التركية تستقبل أكثر من مليوني سائح
موغلا التركية تستقبل نحو 2.5 مليون سائح خلال 8 أشهر / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا ولاية موغلا التركية، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مليونَين و429 ألفاً و981 سائحاً.

وحسب معطيات من مديرية السياحة بالولاية المتعلقة بأول 8 أشهر من العام، احتل السياح البريطانيون المرتبة الأولى إذ بلغ عددهم مليوناً و23 ألفاً و554 سائحاً (40% من إجمالي عدد السياح).

وجاء السياح الروس بالمرتبة الثانية بـ283 ألفاً و604، ثم البولنديين بـ161 ألفاً و669 ثم الألمان بـ138 ألفاً و583 ثم الهولنديين بـ64 ألفا و121 ومن دول أخرى بلغ عددهم 785 ألفاً و450.

وسجلت الولاية زيادة بعدد السياح بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد رئيس غرفة الحرفيين في قضاء مرمريس محمد آي يلدز أنّ صغار التجار في الولاية لمسوا الزيادة الكبيرة لعدد السياح هذا العام. مشيراً إلى أنّ ازدياد عدد السياح شجعهم أكثر تجاه الخطط الدعائية السياحية لعام 2024.

أما رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة بمرمريس موتلو آيهان قال :"بدأنا بأعمال الدعاية السياحية لعام 2024. سنأخذ مكاننا في المعارض السياحية لا سيّما بأهم أسواقنا وهي بريطانيا وأيضا بولندا والدنمارك وألمانيا".

و تحتل موغلا المرتبة الثانية بعد "عاصمة السياحة" أنطاليا من حيث عدد الشواطئ الحائزة على "العلم الأزرق"، وبخاصة في أقضية بودروم ومرمريس وفتحية وداتشا وميلاس وأورتاجا وأولو.

و"العلم الأزرق" هو علامة تجارية مملوكة لمؤسسة التعليم البيئي غير الربحية وغير حكومية، تتكون من 65 منظمة في 60 دولة من أوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

ويحافظ قضاء بودروم السياحي الشهير في موغلا على مكانته الهامة من حيث عدد الشواطئ الحائزة على "العلم الأزرق"، وهو ما يجعله خياراً لا غنى عنه للسياح المحليين والأجانب.

وتحفل سواحل موغلا المطلة على بحر إيجة بالخلجان الجامعة بين زرقة البحر والطبيعة الخضراء، وهي مجهزة بموانٍ لرسو اليخوت الفارهة المملوكة لرجال أعمال وأثرياء أتراك وأجانب. كما تعد ولاية موغلا إلى جانب أنطاليا، من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، إذ تحصلان سنوياً، على النصيب الأكبر من السياح الأجانب القادمين إلى البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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