سياسة
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تركيا.. توقيف شخص ضرب سائحاً كويتياً في طرابزون
أمرت النيابة في ولاية طرابزون بفتح تحقيق بحق مواطن تركي اعتدى على سائح كويتي بعد أن ظن أن السائح يقاوم أفراد الشرطة، حسب بيان صادر عن الولاية.
تركيا.. توقيف شخص ضرب سائحاً كويتياً في طرابزون
تركيا.. توقيف شخص ضرب سائحاً كويتياً في طرابزون / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

أعلنت ولاية طرابزون، الأحد، توقيف شخصٍ ضرب سائحاً كويتياً في المدينة، وإطلاق تحقيق قضائي بحقه.

وأوضحت الولاية في بيان، أن مدينة طرابزون شهدت مساء يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، شجاراً كلامياً بين سائحين .

وحسب الولاية، "اعتقد مواطن تركي أن السائحين يقاومان أفراد الشرطة الذين كانوا قد تدخلوا لتهدئة الشجار، فتدخل وضرب سائحاً يحمل الجنسية الكويتية بشكل مفاجئ وطرحه على الأرض".

وأكدت الولاية أن الشرطة تمكنت على الفور من القبض على المشتبه به وتوقيفه، وجرى إطلاق تحقيق قضائي بحقه بناء على تعليمات النيابة العامة في الولاية.

وأوضح البيان أن "علاج الضيف الذي كان موجوداً في المدينة كسائح، جرى في المستشفى تحت إشراف الولاية، وأن حياته ليست في خطر".

مصدر:TRT عربي
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