سياسة
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لليوم العاشر.. فرق الإنقاذ بالمغرب تواصل عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين
تستمر فرق الإنقاذ بالمغرب في عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم العاشر على التوالي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء 8 سبتمبر/أيلول الجاري، وأسفر عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.
لليوم العاشر.. فرق الإنقاذ بالمغرب تواصل عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين
فرق الإنقاذ بالمغرب تواصل عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

تواصل فرق الإنقاذ بالمغرب، الأحد، عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم العاشر على التوالي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وما زالت عمليات الإنقاذ متواصلة في مختلف المناطق المتضررة، إذ تمكنت السلطات المغربية، السبت، من إنقاذ خمسة رعاة كانوا محاصرين في منطقة جبلية شاسعة بين أقاليم الحوز وشيشاوة (شمال) وتارودانت (وسط).

وقالت القناة الثانية (حكومية)، بأنه جرى تحديد مكان وجود هؤلاء الرعاة بعد عمليات تمشيط وبحث استغرقت 48 ساعة وسط تضاريس وعرة، ومن خلال الاستعانة بطائرة بدون طيار "مُسيّرة".

وفي بلدة أسني (في إقليم الحوز)، جرى تنظيم السوق الأسبوعي، السبت، رغم حجم الدمار بالبلدة والقرى المجاورة، ما شكل فرصة لرواده لاقتناء مستلزماتهم.

كما تواصلت عمليات التبرع بالدم سواء بمشاركة المواطنين أو رجال الأمن، فيما نصب الجيش المغربي الخيام المدرسية في مدينة أمزميز (وسط) وبعض المناطق المجاورة.

والخميس، أعلن الديوان الملكي المغربي انهيار نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي أو جزئي بفعل الزلزال، لافتاً إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت كلياً، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً.

كما سيجري تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم (نحو 3 آلاف دولار) للأسر المتضررة، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي.

ومساء 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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