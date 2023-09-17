قال سكان سودانيون إن قوات الدعم السريع هاجمت مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، إذ تصاعدت ألسنة اللهب من عدّة أبراج في العاصمة.

وقال السكان لوكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، "تدور اشتباكات حول مقر قيادة الجيش تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة".

والسبت، أفاد سكان في العاصمة باستئناف المعارك في محيط مقر القيادة العامة بعد هدوء لأسبوعين.

وأدّت هذه الاشتباكات إلى اشتعال النيران في مبانٍ بوسط الخرطوم.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تلتهم مباني شهيرة أبرزها البرج الذي يضم مقر ومكاتب شركة النيل، أكبر شركات النفط في البلاد.

وغطّى الدخان الأسود الكثيف سماء العاصمة السودانية. وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل، تهشّم نوافذ مبانٍ عدة في وسط الخرطوم واختراق الرصاص لجدرانها.

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" في 15 أبريل/نيسان، قُتل نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصاً مصر وتشاد.

وفرّ نحو 2.8 مليون شخص من الخرطوم التي تشهد قصفاً جويّاً وبالمدفعية الثقيلة وحرب شوارع في مناطق سكنية.