أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الأحد، موقع تل السلطان في مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ضمن قائمة التراث العالمي.

وجاء قرار اليونسكو خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لها، والذي يُعقد في الرياض في السعودية.

وقال مساعد المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة إرنستو أوتون خلال جلسة عُقدت لإدراج الموقع على القائمة، إن "الموقع المقترح للترشيح هو موقع تل السلطان الأثري الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ويقع خارج موقع أريحا الأثري".

وأكّد دبلوماسي من اليونسكو لوكالة الصحافة الفرنسية، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "لا وجود لبقايا يهودية أو مسيحية في الموقع، إنه موقع لبقايا تعود إلى ما قبل التاريخ إلى ما بين 10 آلاف و700 عام قبل الميلاد".

وأشار المسؤول إلى أن ترشيح الموقع جرى قبل ثلاث سنوات قبل أن يجري إدراجه هذا العام، وأضاف "لم يصدر أي اعتراض من أي دولة عضو".

يقع تل السلطان، الذي يعتبر أقدم من أهرامات مصر، في وادي الأردن، وهو تل بيضاوي يحتوي على رواسب من ما قبل تاريخ النشاط البشري، ويتضمن نبع عين السلطان بجواره.

وحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة فقد ظهرت في الموقع "مستوطنة دائمة في الفترة ما بين الألفية التاسعة إلى الثامنة قبل الميلاد، وذلك بسبب التربة الخصبة للواحة وسهولة الوصول إلى المياه".

ويقع الموقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال من البحر الميت، وكيلومترين شمال مركز مدينة أريحا.

ترحيب فلسطيني

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) ترحيب الرئيس محمود عباس بالقرار واصفاً إياه بأنه "بالغ الأهمية ودليل على أصالة وتاريخ هذا الشعب".

أما وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة الموجودة في الرياض، فأكدت أهمية القرار باعتبار أن الموقع يشكل "جزءاً أصيلاً من التراث الفلسطيني المتنوع ذي القيمة الإنسانية الاستثنائية".

وتزامن الإعلان عن إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي مع مؤتمر احتفالي في مدينة أريحا، إذ جرى بث الإعلان عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

من جهته، قال وكيل وزارة الآثار والسياحة صالح طوافشة إن الوزارة قدّمت ملفّاً كاملاً عن الموقع للجنة الأممية.

وأضاف طوافشة "هذه البداية، وسنقدم ملفات لمواقع أخرى".

يجدر بالذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967.