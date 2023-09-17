سياسة
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فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين مقيمين بإيطاليا
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا إيطاليا في إطار الاستجابة لأزمة المهاجرين، مؤكدة أن "الهجرة غير القانونية هي تحدّ أوروبي يحتاج إلى رد أوروبي".
فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين مقيمين بإيطاليا
مهاجرون يقفون خارج مركز العمليات المسمى "Hotspot" في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. / صورة: AFP
17 سبتمبر 2023

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا في إطار الاستجابة لأزمة المهاجرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئيسة المفوضية الأوروبية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عقب جولة في مركز للمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا أقصى جنوب إيطاليا، والذي اكتظ بنحو 7 آلاف وافد خلال 24 ساعة في غضون الأسبوع الجاري.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "أنا هنا للتنسيق بين روما والدول الأوروبية في إطار الاستجابة لأزمة المهاجرين".

كما دعت فون دير لاين "دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين من إيطاليا".

وأكّدت أن "الهجرة غير القانونية هي تحدّ أوروبي يحتاج إلى رد أوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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