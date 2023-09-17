سياسة
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أرمينيا تكثّف استفزازاتها ضد أذربيجان في المناطق الحدودية
تتواصل الاستفزازات الأرمينية ضد أذربيجان بشكل واسع على المناطق الحدودية وفي منطقة "قرة باغ". وتدل كل هذه الاستفزازات على أن أرمينيا لا تقبل مقترحات السلام التي قدمتها أذربيجان، وأنها مهتمة بزيادة التوتر في المنطقة، حسب وكالة الأنباء الأذربيجانية.
أرمينيا تكثّف استفزازاتها ضد أذربيجان في المناطق الحدودية
أرمينيا تكثّف استفزازاتها ضد أذربيجان في المناطق الحدودية. / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

تتواصل الاستفزازات الأرمينية ضد أذربيجان بشكل واسع على المناطق الحدودية وفي منطقة "قره باغ".

وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، الأحد إن تزايد عدد الاستفزازات التي لوحظت في السنوات الأخيرة دليل آخر على ذلك، .

وذكرت الوكالة أن عدد الاستفزازات المرتكبة في يوليو/تموز من هذا العام على الحدود المشروطة بين أرمينيا وأذربيجان ومنطقة قره باغ الاقتصادية الأذربيجانية بلغ 28 استفزازاً على الحدود المشروطة، 7 في منطقة قره باغ الاقتصادية. وشملت انتهاكات للحدود باستخدام المُسيرات الرباعية "كوادكوبتر")، ومحاولات حفر خنادق على الحدود وأنشطة تحصين واستفزازات أخرى.

ووصلت الاستفزازات إلى 45 في أغسطس/آب (17 – على الحدود المشروطة، 3 – في منطقة قره باغ الاقتصادية).

وحسب الوكالة الأذربيجانية شهد شهر سبتمبر/أيلول الجاري زيادة كبيرة في عدد الاستفزازات. إذ ارتفع عدد الاستفزازات إلى 61 في النصف الأول من الشهر نفسه.

وتدل كل هذه الاستفزازات على أن أرمينيا لا تقبل مقترحات السلام التي قدمتها أذربيجان وأنها مهتمة بزيادة التوتر في المنطقة.

وأكدت الوكالة أن القوات المسلحة الأذربيجانية تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستفزازات الأرمينية.

وأكّدت باكو مراراً وتكراراً أن المسؤولية عن التوتر المتعمد في المنطقة تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية الأرمينية.

وتمكّن الجيش الأذربيجاني من إحباط جميع الاستفزازات مثل الاقتراب من مواقعه وحفر الخنادق وأنشطة التحصين المختلفة ومحاولات التخريب واستخدام المسيّرات، وفق ما ذكرته الوكالة.

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني "قره باغ"، وهي منطقة معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، وسبع مناطق مجاورة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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