سياسة
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الرئيس التركي يترحّم على عدنان مندريس ورفاقه في الذكرى السنوية لإعدامهم
ترحّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون على أرواح رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه في الذكرى السنوية الـ62 لإعدامهم من قبل الانقلابيين في 17 سبتمبر/أيلول 1961.
الرئيس التركي يترحّم على عدنان مندريس ورفاقه في الذكرى السنوية لإعدامهم
ترحّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أرواح رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه في الذكرى السنوية الـ62 لإعدامهم. / صورة: AA
17 سبتمبر 2023

ترحّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، على أرواح رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه في الذكرى السنوية الـ62 لإعدامهم من قبل الانقلابيين.

وفي منشور على حسابه بمنصبة "إكس"، كتب أردوغان: "أحيي بكل احترام ذكرى رئيس الوزراء عدنان مندريس، ووزيري الخارجية فطين رشدي زورلو، والمالية حسن بولاتكان الذين حُكم عليهم بالإعدام بشكل غير قانوني في محاكم الانقلاب".

وأضاف: "أرجو من الله أن يتغمّد برحمته مندريس ورفاقه الذين لم يتمكن الانقلابيون من محوهم من وجدان شعبنا".

كما ترحم أيضاً رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على أرواح مندريس ورفاقه.

وقال في منشور على حسابه بموقع "إكس": "هذا الشعب (التركي) لم ولن ينساكم".

وشدّد ألطون على أن مندريس ورفاقه قدموا خدمات جليلة للديمقراطية التركية.

وفي 27 مايو/أيار 1960، شهدت تركيا انقلاباً عسكرياً على حكومة عدنان مندريس، نفذه جنرالات وضباط وضعوا أياديهم على السلطة في البلاد آنذاك، وأعدموا مندريس في 17 سبتمبر/أيلول 1961، بعد يوم من إعدام رفاقه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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