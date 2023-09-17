أُصيب شُبان فلسطينيون، الأحد، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرات تضامنية مع المسجد الأقصى، قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن عدداً من الشبان الفلسطينيين أصيب بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز بشكل مباشر، وحالات اختناق جراء تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

ومن ضمن المصابين صحفيان فلسطينيان أصيبا بشكل مباشر بقنابل غاز، ولم تحدَّد طبيعة إصابتهما بعد.

على صعيد آخر، أُصيب صيادان فلسطينيان، الأحد، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية في أثناء ممارستهما الصيد في البحر جنوبي قطاع غزة.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين بغزة"، إن "صياداً فلسطينياً ونجله أصيبا بالرصاص الحي بالمناطق السفلية للجسم، على يد قوات البحرية الإسرائيلية خلال عملهما في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع بصيد الأسماك".

والأحد، توافد مئات الفلسطينيين من قطاع غزة نحو السياج الفاصل للمشاركة في مظاهرات تنديداً باقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، وإفراغه من المصلين.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً فورياً بشأن الأحداث الدائرة قرب السياج الفاصل.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بمناسبة ما يسمى بـ"رأس السنة العبرية" مع إفراغ الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى من المصلين، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب وصل إلى الأناضول نسخة منه.