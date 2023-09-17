نفى وزير الاتصالات الكونغولي تييري مونغالا الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع محاولة انقلاب ضد الرئيس دينيس ساسو نغيسو يوم الأحد.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس قال مونغالا "من الضروري تفنيد الادعاءات الكاذبة فوراً"

وأضاف: "معلومات خيالية تشير إلى أحداث خطيرة تجري في برازافيل، والحكومة تنفي تلك الأخبار الزائفة".

وطمأن الوزير الكونغولي المواطنين على الوضع الأمني في البلاد داعياً إياهم إلى ممارسة أنشطتهم اليومية بصورة عادية.

وكانت ادعاءات حول وقوع انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة تليغرام اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم وصل الرئيس الكونغولي إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.