سياسة
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"يتزايد ككرة الثلج".. أردوغان يدعو إلى وضع حدّ لمعاداة الإسلام
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في مأدبة عشاء بنيويورك، إلى وضع حدّ لمعاداة الإسلام في العالم، وعدم تبريرها تحت أي ذريعة.
"يتزايد ككرة الثلج".. أردوغان يدعو إلى وضع حدّ لمعاداة الإسلام
شارك أردوغان في مأدبة عشاء نظّمتها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية-الأمريكية "تاسك" بولاية نيويورك / صورة: AA
18 سبتمبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عدم وضع حدّ لمعاداة الإسلام، سيجعل الجناة أكثر تهوراً، مشيراً إلى أن "هذا الخطر يتزايد ككرة الثلج".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته في مأدبة عشاء نظمتها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية-الأمريكية "تاسك" بولاية نيويورك التي يزورها للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان أن من المحتمَل جداً أن تكون الهجمات التي تستهدف المسلمين اليوم في الغالب، موجهة غداً ضد مجموعات ذات أصول ولغات وثقافات ومعتقدات مختلفة.

وأعرب عن رفض بلاده التامّ تبرير الهجمات على مقدسات مليارَي مسلم حول العالم، تحت ذريعة "حرية الفكر".

وتصاعدت الاعتداءات على المسلمين ومقدساتهم في الفترة الأخيرة في عدة دول غربية حول العالم، وخلفت في بعض الأحيان قتلى وجرحى.

وعن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة قال أردوغان: "تعمل مجموعات على تسميم العلاقات التركية-الأمريكية من أجل تحقيق مصالحها، وسنقف سدّاً أمام هؤلاء عبر قول الحقيقة وتمثيل تركيا بشكل لائق".

وأردف: "الاختلافات في الرأي أمر طبيعي في العلاقات بين الدول، ومع ذلك فإننا نعلم أن بيننا وبين الولايات المتحدة قواسم مشتركة ونوافذ فرص أكثر".

ومضى الرئيس التركي يقول: "في الفترة المقبلة سنواصل تعزيز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة على أساس المصالح المشتركة".

ووصل الرئيس أردوغان السبت إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، و يرافقه في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووفد من الوزراء والمسؤولين في حكومته.

تستمر الزيارة حتى يوم 20 سبتمبر/أيلول الحالي، ويشارك فيها في عدد من اللقاءات والفاعليات، أهمّها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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