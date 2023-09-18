سياسة
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أردوغان يستضيف إيلون ماسك بنيويورك ويدعوه لإنشاء مصنع تسلا السابع في تركيا
استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر " البيت التركي" بنيويورك رجل الأعمال إيلون ماسك، داعياً إياه إلى إنشاء المصنع السابع للشركة في تركيا، فيما أكّد ماسك أن تركيا أهمّ الدول المرشَّحة لذلك.
أردوغان يستضيف إيلون ماسك بنيويورك ويدعوه لإنشاء مصنع تسلا السابع في تركيا
جانب من لقاء الرئيس التركي ورجل الأعمال إيلون ماسك في مقر البيت التركي / صورة: AA
18 سبتمبر 2023

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، مالك منصة إكس وشركتَي تسلا وسبيس أكس إيلون ماسك، إلى إنشاء المصنع السابع لشركة تسلا في تركيا.

جاء ذلك خلال استضافة الرئيس التركي لرجل الاعمال الأمريكي في مقر "البيت التركي" بمدينة نيويورك الأمريكية.

شارك في اللقاء وزراء الخارجية هاكان فيدان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ورئيس لجنة التجارة والطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا والمعلومات مصطفى وارانك، ومدير مكتب التحول الرقمي في رئاسة الجمهورية علي طه كوتش.

ووفقاً لبيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، استعرض أردوغان الإنجازات التي حققتها تركيا في المجال التكنولوجي، ورؤية تركيا واستراتيجيها في مجال الذكاء الصناعي والتحول الرقمي.

ودعا الرئيس التركي ماسك لإنشاء المصنع السابع لشركة تسلا في تركيا، مشيراً إلى أن سيارات تسلا دخلت السوق التركية.

فيما أشار ماسك بدوره إلى أن عدداً من شركات التوريد التركية تعمل مع تسلا، مضيفاً أن تركيا من أهم الدولة المرشحة لإنشاء المصنع فيها.

وفي شأن آخر أكّد أردوغان وجود فرص للتعاون مع شركة "SpaceX" في ما يخصّ برنامج الفضاء التركي، فيما أبدى ماسك رغبته في العمل مع المسؤولين الأتراك من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات "ستارلنك" الفضائية في تركيا.

ووجه الرئيس التركي دعوة إلى ماسك لحضور فاعليات مهرجان "تكنوفيست" المقرر عقده في مدينة إزمير يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي، كما أهدى أردوغان ماسك نسخة من كتابه "نحو عالم أكثر عدلاً"، وكتاب "إصلاح الأمم المتحدة: مقاربة جديدة للتعاون الدولي" الصادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية.

ويزور الرئيس التركي أردوغان مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها في 19 سبتمبر/أيلول الحالي، ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان عدداً من الزعماء والشخصيات السياسية خلال زيارته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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