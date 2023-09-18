سياسة
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ألمانيا.. الكشف عن سلسلة اعتداءات جنسية على أطفال نفّذها قس توُفي قبل عام
كشفت أبرشية كولونيا في ألمانيا، عن سلسلة اعتداءات جنسية طالت عدداً من الأطفال، نفّذها قس توُفّي قبل نحو عام. ودعت الأبرشية المتضررين إلى الإبلاغ عمّا تعرضوا له.
ألمانيا.. الكشف عن سلسلة اعتداءات جنسية على أطفال نفّذها قس توُفي قبل عام
تواجه أبرشية كولونيا في ألمانيا اتهامات بمحاولة التستر على العنف الجنسي فيها / صورة: AP
18 سبتمبر 2023

كشفت أبرشية كولونيا في ألمانيا الاثنين، عن سلسلة اعتداءات جنسية طالت عدداً من الأطفال، ونفذها قس توفي قبل نحو عام.

ونشرت الأبرشية اسم القس المتوفى، ودعت المتضررين إلى الإبلاغ عمّا تعرضوا له، ولفتت إلى أن القس اتُّهم قبل وفاته في عدة جرائم اعتداءات جنسية على قاصرين، والتصرف غير اللائق.

وقالت إنه اعترف جزئياً بالتهم الموجهة إليه.

وأوضحت الأبرشية أن "الهدف هو الوصول إلى الأشخاص المتضررين المحتملين غير المعروفين سابقاً حتى نتمكن من تزويدهم بالمساعدة والدعم اللازمَين".

وعمل القس المعتدي في عدة أماكن في ولاية شمال الراين وستفاليا بين عامَي 1978 و2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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