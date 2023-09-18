كشفت أبرشية كولونيا في ألمانيا الاثنين، عن سلسلة اعتداءات جنسية طالت عدداً من الأطفال، ونفذها قس توفي قبل نحو عام.

ونشرت الأبرشية اسم القس المتوفى، ودعت المتضررين إلى الإبلاغ عمّا تعرضوا له، ولفتت إلى أن القس اتُّهم قبل وفاته في عدة جرائم اعتداءات جنسية على قاصرين، والتصرف غير اللائق.

وقالت إنه اعترف جزئياً بالتهم الموجهة إليه.

وأوضحت الأبرشية أن "الهدف هو الوصول إلى الأشخاص المتضررين المحتملين غير المعروفين سابقاً حتى نتمكن من تزويدهم بالمساعدة والدعم اللازمَين".

وعمل القس المعتدي في عدة أماكن في ولاية شمال الراين وستفاليا بين عامَي 1978 و2022.