أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الاثنين، رصد تحليق أكثر من مئة طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصفة هذا الرقم بأنه "الأعلى في الآونة الاخيرة".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنه "بين صباح 17 و18 سبتمبر/أيلول، رصدت وزارة الدفاع الوطني 103 طائرات صينية بالإجمال".

وأشارت إلى أن هذا "هو الرقم الأعلى في الآونة الأخيرة"، مضيفة أن "المضايقات العسكرية المستمرة لبكين يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حادّ في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي"، داعية الصين إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية".

ووفقاً للبيان فقد عبرت 40 طائرة حربية ما يسمى بخط الوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، كما دخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.

ونطاق منطقة تحديد الدفاع الجوي أوسع من المجال الجوي للجزيرة، وعلى كل طائرة أجنبية تحلّق فيها أن تبلغ سلطات الطيران المحلية.

وأضافت وزارة الدفاع أنه رُصدَت تسع سفن أيضاً تابعة للبحرية الصينية.

تصاعد النشاط الصيني

وفي 11 سبتمبر/أيلول أعلنت تايوان رصد حاملة طائرات صينية و39 مقاتلة في محيطها خلال نهاية الأسبوع المنصرم.

وأكّدَت أن الصين أرسلت يوم 14 سبتمبر/أيلول الحالي، ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة.

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الطائرات والسفن كان متجهاً إلى منطقة غير محددة في غرب المحيط الهادئ من أجل "إجراء مناورات بحرية وجوية مشتركة" مع حاملة الطائرات الصينية شاندونغ.

وأفادت السلطات في تايبيه بأن شاندونغ، وهي واحدة من حاملتَي طائرات تشغّلهما البحرية الصينية حالياً، رُصدَت الأسبوع الماضي على بعد نحو 110 كم جنوب شرق الجزيرة، وهي في طريقها إلى غرب المحيط الهادئ.

والأحد أعلنت سلطات تايوان رصد 28 طائرة حربية صينية قرب سواحلها، عبر معظمها خط الوسط الذي يقسم المضيق.

وزادت الصين في الفترة الماضية وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصاً من خلال المناورات والطلعات الجوية. وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه منذ تولِّي الرئيسة تساي إنغ-وين المؤيدة للاستقلال السلطة في تايوان عام 2016.

رسائل متبادلة

أعلنت الصين في وقت سابق حالة "تأهب عالية" في قواتها، مع عبور سفينتين عسكريتين أمريكية وكندية مضيق تايوان، وفق متحدث عسكري.

ويرجّح محللون أن الصين تسعى لعرض قوتها في مواجهة النفوذ الأمريكي في منطقة آسيا المحيط الهادئ بعد سلسلة مناورات بقيادة واشنطن، منها تدريبات أمريكية-كورية جنوبية تقام في البحر الأصفر، وأخرى أقيمت سابقاً في بحر الصين الشرقي ضمت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى مناورات في إندونيسيا بمشاركة 19 دولة.

كانت الصين أجرت في أبريل/نيسان الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق شملت محاكاة فرض حصار على تايوان، وذلك في أعقاب زيارة أجْرَتها رئيسة الجزيرة تساي إنغ-وين للولايات المتحدة تَخلَّلها لقاء رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.

وتصرّ بكين على سيادتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مشددة على أنها ستعود للسيطرة الصينية الكاملة ولو اضطُرّت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة.