استعادت القوات الأوكرانية الأحد، مدينة كليشتشييفكا جنوب باخموت، وفق مسؤول عسكري.

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد حررت كليشتشييفكا من الروس".

وتكتسي المكاسب المحققة على الأرض أهمية كبرى مع استعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته الثانية خلال الحرب إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، في محاولة للحصول على دعم إضافي.

وحيا زيلينسكي في كلمته مساء الأحد، الجنود الذين يقاتلون قرب باخموت وخص بالذكر أولئك الذين استعادوا كليشتشييفكا قائلاً: "أحسنتم".

وأضاف أن كييف "تجهّز حلولاً دفاعية جديدة لأوكرانيا"، مشيراً إلى أن منظومات "الدفاع الجوي والمدفعية هما الأولوية"، بلا تفاصيل إضافية.

وكانت القوات الروسية سيطرت في يناير/كانون الثاني الماضي على كليشتشييفكا التي كان يسكنها مئات الأشخاص.

من جهته قال الناطق باسم القوات الأوكرانية في الشرق إيليا ييفلاش، إن السيطرة على كليشتشييفكا قد تساعد الجيش الأوكراني على تطويق باخموت.

وأوضح في بيان بُثّ عبر التليفزيون: "كسبنا الآن نقطة انطلاق ستسمح لنا بمواصلة تطوير عمليات هجومية وتحرير أرضنا من المحتلين".

جاء هذا الإعلان بعدما قالت القوات الأوكرانية الجمعة إنها استعادت السيطرة على قرية أندرييفكا الواقعة أيضاً جنوبيّ مدينة باخموت في شرقيّ أوكرانيا، لكن في اليوم التالي نفت روسيا ذلك.

روسيا تعترض 13 مسيرة أوكرانية

أما في روسيا، فأعلنت وزارة الدفاع على تليغرام "اعتراض طائرات مسيّرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي استرا (غرب) ودوموديدوفو (جنوب) في منطقة موسكو، ومنطقتي بيلغورود وفورونيج (جنوب غرب)".

كما أُسقطت ثلاث طائرات مسيّرة ليل الأحد، في أجواء جنوب غرب القرم، وأخرى فوق بيلغورود، وفق تحديثات الوزارة.

بذلك ارتفع عدد المسيّرات التي أعلنت القوات الروسية إسقاطها الأحد إلى 13، تسع منها في القرم.

في المقابل، أشار بيان الوزارة إلى أن "ورش الإنتاج في مصنع خاركيف للدروع حيث يجري إصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تَعرَّض لهجوم صاروخي".

كان أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف، أفاد في وقت سابق على تليغرام بأن منشأة في المدينة أصيبت بـ"أربعة صواريخ موجهة من طراز S-300" ما تسبب باندلاع حريق.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ، في جنوب أوكرانيا وشرقها في يونيو/حزيران، بعد الحصول على أسلحة غربية وتعزيز وحداتها الهجومية.