هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، 3 منازل لعائلات فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرقيّ الضفة الغربية، بحجة البناء بلا ترخيص.

وصرّح رئيس مجلس قرية فروش بيت دجن بالأغوار الشمالية، عازم حج محمد، بأن الجيش الإسرائيلي "هدم منزلين أحدهم قيد الإنشاء في القرية".

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال كانت أخطرت في يوليو/تموز الماضي بهدم 13 منزلاً ومنشأة في القرية، فضلاً عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.

وأشار إلى أن ذريعة الهدم بناء المنزل في المنطقة "ج" بلا ترخيص من السلطات الإسرائيلية.

في السياق نفسه أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت منزلاً في قرية الجفتلك القريبة من فروش بيت دجن، بذات الذريعة.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال بـ"جرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وتفريغها من أصحابها".

وأشارت إلى أن سياسة الاحتلال تسعى "لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة".

وتمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من البناء أو استصلاح أراضيهم في المنطقة المصنفة "ج" بلا تراخيص منها، وهو إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق قول فلسطينيين وتقارير حقوقية دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.​​​​​​​