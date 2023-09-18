سياسة
2 دقيقة قراءة
حكومة الوحدة: مئات مباني درنة دُمّرت وعمليات البحث ستستغرق أياماً
من المتوقع أن تستمر عمليات البحث وانتشال الجثث في مدينة درنة الليبية عدة أيام أخرى، لوجود مئات المباني المدمَّرة وشبه المدفونة، حسب جهاز الإسعاف والطوارئ بحكومة الوحدة الوطنية.
حكومة الوحدة: مئات مباني درنة دُمّرت وعمليات البحث ستستغرق أياماً
أكثر من 800 مبنى دمرتها الفيضانات في درنة / Others
18 سبتمبر 2023

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بحكومة الوحدة الوطنية أسامة علي، أن عمليات البحث عن الناجين وانتشال الجثث في المناطق المنكوبة التي اجتاحتها الفيضانات "ستستغرق عدة أيام" لوجود عديد من المباني المدمرة.

وقال علي إن "جهاز الإسعاف والطوارئ انتشل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 40 جثة من مدينة درنة".

وأوضح أن "عمليات البحث مستمرة في عديد من المدن والمناطق التي اجتاحتها الفيضانات ولم يعلن حتى الآن استكمالها رسمياً".

ولفت علي إلى أن "عمليات البحث والانتشال بحاجة إلى فرق وشركات مختصة لأنعديداً من البيوت أصبح شبه مدفون تحت التربة التي جرفتها السيول، لذلك ستستغرق عمليات البحث عدة أيام".

وأشار إلى "عديد من البلاغات عن وجود جثث في البحر، ولكن حتى الآن لا تأكيد لصحتها لاختلاط مياه البحر بالمخلفات التي جرفتها السيول والفيضانات".

ووفق حصيلة أولية صادرة عن الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة، بلغ عدد المباني المدمرة تماماً 891 مبنى، وجزئياً 211، ونحو 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بستة كيلومترات مربعة.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلّفاً دماراً كبيراً.

وخلّف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء 16 سبتمبر/أيلول الحالي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us