سياسة
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"علي بابا" الصينية تخطط لاستثمار مليارَي دولار في تركيا
قال رئيس مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية إنّ لديهم خطط استثمار بمليارَي دولار في تركيا خلال الفترة القادمة. وأعرب عن ثقته بتحوُّل تركيا إلى دولة تصدير إلكتروني رائدة في العالم.
"علي بابا" الصينية تخطط لاستثمار مليارَي دولار في تركيا
تدعم علي بابا شركة رنديول التركية للتجارة الإلكترونية. / صورة: AFP
18 سبتمبر 2023

تخطط مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية لاستثمار مليارَي دولار في تركيا خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان صادر الأحد عن مجموعة ترنديول الرائدة في مجال التسوق الإلكتروني في تركيا إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل كلاً من رئيس مجموعة علي بابا، مايكل إيفانز، ورئيس مجموعة ترنديول، تشاغلايان جيتين.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول أطلع مايكل إيفانز الرئيس أردوغان على الاستثمارات التي يخططون للقيام بها في تركيا وتفاصيل حول الاستثمارات الجديدة مثل مراكز البيانات والخدمات اللوجستية التي نفذوها في أنقرة ومركز عمليات التصدير في مطار إسطنبول.

وذكر رئيس مجموعة علي بابا إيفانز أنهم استثمروا 1.4 مليار دولار في البلاد من خلال ترنديول نتيجة ثقتهم بتركيا، وأكد أنهم يدعمون استراتيجية النمو الدولية لشركة ترنديول.

وأفاد إيفانز بأن تركيا لديها القدرة على أن تصبح دولة تصدير إلكتروني رائدة في العالم، وأشار إلى أن لديهم خطط استثمار بقيمة مليارَي دولار خلال الفترة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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