تخطط مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية لاستثمار مليارَي دولار في تركيا خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان صادر الأحد عن مجموعة ترنديول الرائدة في مجال التسوق الإلكتروني في تركيا إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل كلاً من رئيس مجموعة علي بابا، مايكل إيفانز، ورئيس مجموعة ترنديول، تشاغلايان جيتين.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول أطلع مايكل إيفانز الرئيس أردوغان على الاستثمارات التي يخططون للقيام بها في تركيا وتفاصيل حول الاستثمارات الجديدة مثل مراكز البيانات والخدمات اللوجستية التي نفذوها في أنقرة ومركز عمليات التصدير في مطار إسطنبول.

وذكر رئيس مجموعة علي بابا إيفانز أنهم استثمروا 1.4 مليار دولار في البلاد من خلال ترنديول نتيجة ثقتهم بتركيا، وأكد أنهم يدعمون استراتيجية النمو الدولية لشركة ترنديول.

وأفاد إيفانز بأن تركيا لديها القدرة على أن تصبح دولة تصدير إلكتروني رائدة في العالم، وأشار إلى أن لديهم خطط استثمار بقيمة مليارَي دولار خلال الفترة المقبلة.