نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع اليوم الاثنين، أن طائرة قطرية تُقلّ الأمريكيين الخمسة المفرج عنهم أقلعت من مطار طهران، متوجهة إلى الدوحة، في إطار اتفاق توسطت فيه قطر بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت قطر قد أكّدت لطهران وواشنطن تحويل 6 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة إلى بنوكها في الدوحة لإتمام صفقة تبادل السجناء.

وفي إطار الاتفاق الذي أُعلن في 10 أغسطس/آب الماضي نقلت إيران 5 أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم إلى قطر للإفراج عنهم. كما يتوجب على الولايات المتحدة في المقابل الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين.

وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة التي تقود وساطة بين الطرفين: "توجد طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران لنقل المواطنين الأميركيين الخمسة واثنين من أقربائهم إلى الدوحة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي: "نأمل أن نلحظ اليوم (الاثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية"، مشيراً إلى أن "تبادل السجناء سيجري في اليوم نفسه".

وأوضح كنعاني: "سيجري الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه من بين مواطني طهران الخمسة "سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب إلى بلد ثالث بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان" في الولايات المتحدة.

وكشفت مصادر مطلعة على عملية التبادل في الدوحة أن الأمريكيين سيخضعون لفحص طبي في العاصمة القطرية قبل مغادرتها. ومن المقرّر أن يسافر 4 من المفرج عنهم إلى واشنطن، على أن يتوجه الخامس إلى دولة خليجية أخرى.

ويتزامن تطبيق الاتفاق مع الوصول المرتقب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تجميد الأموال

وفي إطار الاتفاق أكدت واشنطن أنها وافقت على نقل 6 مليارات دولار هي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر.

وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران بموجب بيع النفط إلى كوريا الجنوبية، لكنّ سيول جمّدتها منذ انسحبت الولايات المتحدة أحادياً عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصراً لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأمريكية، إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا إلى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.

لكن واشنطن حذّرت من أنها قد تُعيد تجميد الأصول في حال استخدمتها طهران لغير الغايات الإنسانية المحدّدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في وقت سابق من سبتمبر/أيلول: "سنبقى على يقظة ونراقب إنفاق هذه الأصول، ولدينا القدرة على تجميدها مجدداً في حال دعت الحاجة".

وشدّد على أنه سيكون لوزارة الخزانة الأمريكية "إشراف صارم" على الأصول المنقولة من كوريا الجنوبية إلى قطر.

وأوضح: "لدينا اطّلاع على كيفية إنفاقها، وقدرة على ضبط استخدامها".

وسبق للطرفين أن أبرما اتفاقات لتبادل السجناء، آخرها في يونيو/حزيران 2020 رغم التوتر بينهما والخلافات بشأن ملفات متشعبة.

ويأتي اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأصول بعد زهاء عام من انهيار مباحثات هدفت إلى إحياء الاتفاق النووي.