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صور | اليونسكو تُدرِج مدينة غورديون الأثرية التركية في لائحة التراث العالمي
أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إدراج اليونسكو مدينة غورديون الأثرية الواقعة في أنقرة ضمن قائمة التراث العالمي. وتُعتبر غورديون من المناطق النادرة في العالم التي شهدت أطول استيطان بشري، إذ استمر الاستيطان فيها نحو 4500 عام.
صور | اليونسكو تُدرِج مدينة غورديون الأثرية التركية في لائحة التراث العالمي
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تُدرِج مدينة غورديون الأثرية التركية في لائحة التراث العالمي. / صورة: AA
18 سبتمبر 2023

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مدينة غورديون الأثرية التركية في لائحة التراث العالمي.

وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي عبر حسابه على منصة إكس، الاثنين، إدراج اليونسكو مدينة غورديون الأثرية الواقعة في أنقرة ضمن قائمة التراث العالمي.

وارتفع عدد الأصول الثقافية التركية ضمن لائحة التراث العالمي بذلك إلى 20، حسب أرصوي.

ولفت أرصوي إلى أن تركيا تنتظر خبراً ساراً آخر من اليونسكو في ما يتعلق بمساجد الأناضول ذات الدعامات الخشبية، مؤكداً عزمهم زيادة المواقع التركية في اللائحة العالمية.

وستُحمى غورديون باعتبارها تراثاً عالمياً مع القرار الذي اتُّخذ في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض.

يمتد تاريخ الاستيطان البشري في المدينة الأثرية إلى 2500 عام قبل الميلاد، وتقع في قضاء بولاتلي في أنقرة، ولا يزال مستمراً في محيطها إلى يومنا.

وتُعتبر غورديون من "المناطق النادرة في العالم التي شهدت أطول استيطان بشري"، إذ استمر الاستيطان في المدينة الأثرية ومحيطها نحو 4500 عام، تخللتها فترات انقطاع قليلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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