لسنوات طويلة، احتفظ الشعب التركي والليبي بعلاقة أخوّة مميزة، إذ جمعهم ساحل المتوسط الممتد، وما يأتي منه من خيرات وتهديدات، وظهرت معالم الأخوّة التركية والليبية في عدد من المحطات والمراحل كان آخرها كارثة إعصار "دانيال".

ومنذ اللحظة الأولى للكارثة التي تسبب بها إعصار دانيال وما نتج عنه من فيضانات، كانت تركيا أول الدول التي تحركت لمد يد العون والمساعدة في التعامل مع الكارثة من خلال إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر بإسناد ودعم من الجيش التركي والمؤسسات الأهلية.

وعزى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الضحايا، وأكد مواصلة بلاده " تقديم المساعدات لأشقائنا الليبيين دون انقطاع حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الأيام الصعبة في وقت قصير".

وتركزت الاستجابة التركية في التعامل مع الكارثة الإنسانية على ثلاثة مستويات، الأول المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ من خلال فرق "أفاد" والجمعيات المختصة، والثاني العمل على تقديم الإسناد الطبي عبر إنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير المعدات الطبية، والثالث التعامل مع آثار الكارثة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية ومياه ومأوى.

أفاد: أول الواصلين

اكتسبت فرق الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" خبرات كبيرة من تعاملها المستمر مع الكوارث الطبيعية، وكان آخرها زلازل 6 فبراير/شباط في تركيا، هذا الأمر رفع من قدرتها على الاستجابة السريعة والفاعلية المرتفعة.

ومع تكشف حجم الكارثة التي تعرضت لها مدن الشرق الليبي وتحديداً مدينة درنة، استنفرت الدولة التركية فرق "أفاد" للبدء في تقديم المساعدة والاستجابة العاجلة للكارثة.

وبعد أقل من 48 ساعة على الكارثة وفي صباح يوم 12 من سبتمبر/أيلول الحالي، وصلت الدفعة الأولى من الفرق التركية بعد أن أقلعت 3 طائرات شحن عسكرية تتبع وزارة الدفاع، على متنها 168 عنصراً مدربون على الإنقاذ تحت سطح الماء وفوقه، ومركبتا بحث وإنقاذ متوسطة الحجم، وقاربا إنقاذ، ولاحقاً تجاوز عدد العاملين الـ500 عنصر موزعين على مهام مختلفة.

ووفقاً لنائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، حمزة طاش دلن، فإن أول ما نفذته فرق "أفاد" المسح الميداني للمدينة المنكوبة، وتأسيس مركز للتنسيق والإدارة.

مبادرة "أفاد" ووصولها المبكر إلى المدن المنكوبة" جعلها المسؤولة عن تنسيق عمل بقية الفرق والهيئات الوافدة، فمعايير المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG)، تمنح هذا الدور لأول الفرق الواصلة لضمان فاعلية عملية الإنقاذ، وتتضمن هذه المهمة كذلك إرسال تقرير يومي لمركز المجموعة في مدينة جنيف.

ويضيف طاش دلن أن فرق "أفاد" عملت على تقسيم مدينة درنة إلى 7 مناطق أساسية، يتفرع منها مناطق أخرى، وذلك لتسهيل عملية البحث وزيادة فاعليتها.

وإلى جوار فرق "أفاد" الرسمية، شاركت فرق بحث وإنقاذ تابعة لجمعيات ومؤسسات أهلية ومدنية على رأسها هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (İHH)، التي نشطت فرقها في المناطق المتضررة وتحديداً في مدينة درنة، بالإضافة إلى عناصر جمعية البحث والإنقاذ "AKUT".

مستشفيات ميدانية وفرق طبية

فاقمت حالة الدمار التي تعرضت لها المدينة من أزمة القطاع الصحي في المناطق المتضررة، وتعد الاستجابة الطبية من أهم أشكال التعامل مع الأزمة الإنسانية المترتبة على الكوارث الطبية.

منذ اللحظة الأولى للكارثة أرسلت وزارة الصحة التركية فرق الإنقاذ الطبي الوطني "UMKA" ومعدات طبية أخرى، وفي 16 سبتمبر/أيلول وصلت إلى السواحل الليبية سفينتا TCG بيرقدار وTCG سنجقدار التابعتان لوزارة الدفاع التركية، حملت السفن التركية 360 عنصراً تركيّاً موزعين على فرق الإنقاذ والبحث، والجزء الأكبر منهم من الفرق الطبية، كما حملت السفن 122 مركبة وعدداً من الشاحنات المحملة بالمواد الطبية.

ومع وصول سفينة الإغاثة الثالثة غازي عثمان TCG، ارتفع عدد العاملين في الفرق الطبية في ليبيا إلى 159 عنصراً، يعملون في مستشفيات ميدانية جرى تأسيسها في مدينة درنة للمساهمة في إسناد القطاع الصحي المنكوب. كما تضمنت البعثة الطبية عدداً من مركبات التدخل السريع والإسعافات المجهزة لنقل الحالات الخطرة.

المساعدات الإنسانية

خلفت كارثة الفيضانات أزمة إنسانية لدى سكان المدن المنكوبة، الذين عانوا من عدم القدرة على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بالإضافة إلى مشاكل السكن والمأوى.

منذ اللحظة الأولى عملت الاستجابة التركية على تجاوز هذه الأزمة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التركي، وتحت تنسيق "أفاد" نشطت أكثر من 21 منظمة مجتمع مدني وأهلي، على رأسها جمعية الهلال الأحمر، ووكالة التنسيق والتعاون الدولي "تيكا" بالإضافة إلى هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH).

وتركزت الجهود التركية على توفير الماء النظيف، بخاصة في ظل أزمة المياه التي تعاني منها مدينة درنة بعد تضرر جزء كبير من شبكة المياه في المدينة، كما جرى العمل على توفير المواد الغذائية للسكان الناجين، بالإضافة إلى توفير الخيام لحل إشكالية الإيواء لدى عدد من العائلات التي فقدت أماكن سكنها جراء السيول والفيضانات.