تزامناً مع زيارة يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ولاية نيويورك الأمريكية، من أجل حضور أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جابت شاحنات ذات شاشات رقمية عملاقة شوارع الولاية اليوم الاثنين، للتعريف برؤية "مئوية تركيا".

وتجولت الشاحنات في ميدان التايمز وبعض الأماكن المزدحمة في الولاية.

وكتبت على الشاشات باللغة الإنجليزية عبارة "مئوية تركيا.. مئوية السلام.. مئوية التكنولوجيا".

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.