سياسة
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شاحنات ذات شاشات رقمية تجوب شوارع نيويورك للتعريف بـ"مئوية تركيا"
جابت شاحنات ذات شاشات رقمية عملاقة شوارع ولاية نيويورك الأمريكية للتعريف برؤية "مئوية تركيا"، تزامناً مع زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى الولاية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شاحنات ذات شاشات رقمية تجوب شوارع نيويورك للتعريف بـ"مئوية تركيا"
شاحنات ذات شاشات رقمية تجوب شوارع نيويورك للتعريف بـ"مئوية تركيا" / صورة: AA
18 سبتمبر 2023

تزامناً مع زيارة يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ولاية نيويورك الأمريكية، من أجل حضور أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جابت شاحنات ذات شاشات رقمية عملاقة شوارع الولاية اليوم الاثنين، للتعريف برؤية "مئوية تركيا".

وتجولت الشاحنات في ميدان التايمز وبعض الأماكن المزدحمة في الولاية.

وكتبت على الشاشات باللغة الإنجليزية عبارة "مئوية تركيا.. مئوية السلام.. مئوية التكنولوجيا".

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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