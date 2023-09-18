سياسة
1 دقيقة قراءة
من دون أسباب مذكورة.. أوكرانيا تقيل ستة نواب لوزير الدفاع الجديد
أقالت الحكومة الأوكرانية ستة من نواب وزير الدفاع المعيّن هذا الشهر رستم أوميروف، بينما أبقت على نائبه الأول فقط. ولم يذكر ممثل الحكومة أي سبب لإقالة المسؤولين.
من دون أسباب مذكورة.. أوكرانيا تقيل ستة نواب لوزير الدفاع الجديد
وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف خلال كلمة له أمام القوات المسلحة في كييف. / صورة: Reuters
18 سبتمبر 2023

أقالت أوكرانيا، الاثنين ستة من نواب وزير الدفاع المعيّن هذا الشهر رستم أوميروف، بينما أبقت على نائبه الأول فقط.

وكتب ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان، تاراس ميلنيتشوك، في حسابه على منصة "تليغرام"، إن نواب الوزير المقالين هم فولوديمير جافريلوف، وفيتالي دينيغا، وهانا ماليار، وروستيسلاف زاملينسكي، ودينيس شارابوف، وأندريه شيفتشينكو.

كما أقيل كونستانتين فاشينكو، أمين سر وزارة الدفاع، في حين أُبقي على أولكسن در بافليوك، النائب الأول لوزير الدفاع، وفق المصدر نفسه.

ولم يذكر ممثل الحكومة أي سبب لإقالة المسؤولين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبدل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف بـ"رستم أوميروف" بسبب فضائح فساد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us