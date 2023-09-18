أقالت أوكرانيا، الاثنين ستة من نواب وزير الدفاع المعيّن هذا الشهر رستم أوميروف، بينما أبقت على نائبه الأول فقط.

وكتب ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان، تاراس ميلنيتشوك، في حسابه على منصة "تليغرام"، إن نواب الوزير المقالين هم فولوديمير جافريلوف، وفيتالي دينيغا، وهانا ماليار، وروستيسلاف زاملينسكي، ودينيس شارابوف، وأندريه شيفتشينكو.

كما أقيل كونستانتين فاشينكو، أمين سر وزارة الدفاع، في حين أُبقي على أولكسن در بافليوك، النائب الأول لوزير الدفاع، وفق المصدر نفسه.

ولم يذكر ممثل الحكومة أي سبب لإقالة المسؤولين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبدل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف بـ"رستم أوميروف" بسبب فضائح فساد.