تلاحق الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك التي يصل إليها الثلاثاء للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان. أعلن في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نتنياهو، الأربعاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو سيخاطبها الجمعة المقبل.

واستبق المحتجون وصول موكب نتنياهو إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، باحتجاجات.

ووزعت مجموعات إسرائيلية ويهودية أمريكية -رافضة قوانين "الإصلاح القضائي"- دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاحتجاجات قبالة الفندق الذي سيقيم فيه نتنياهو في نيويورك.

وأوضحت الدعوات، أنه سيُنظّم احتجاج قبالة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، بالتزامن مع إلقاء نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة.

وللأسبوع الـ37 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي تقول الحكومة إنها توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بينما تقول المعارضة إن "من شأنها تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية".