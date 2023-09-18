تسعى سلطات شرق ليبيا إلى عزل المناطق الأكثر تضرراً في مدينة درنة التي اجتاحها الإعصار المتوسطي "دانيال"، إلى جانب مدن ومناطق أخرى شرقي البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، المقدم طارق الخراز، قائلاً: "نعتزم تطبيق خطة لعزل المناطق الأكثر تضرراً في درنة".

وأوضح "تلقينا التعليمات العليا بشأن ذلك، ومن المرجح أن يطبق ذلك في وقت لاحق".

وأشار الخراز إلى أن "الأسباب التي تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء كثيرة، منها أن عزل المناطق الأكثر تضرراً يمكننا من السيطرة على أي كارثة بيئية يمكن أن تحدث".

وأضاف: "هناك تحذيرات جدية من انتشار أوبئة نتيجة تحلل جثث البشر وكذلك الحيوانات في المياه الراكدة، وهي مياه في حدّ ذاتها تشكل خطراً، إذ إنها خليط بين مياه الفيضانات التي شهدتها المنطقة ومياه الصرف الصحي المنفجر بسبب الإعصار".

واعتبر أن "وجود مواطنين بتلك المناطق يعيق جهود البحث عن الناجين أو انتشال جثث الضحايا".

مصير المفقودين يُشغل أهالي درنة

وفي السياق، ما يزال مصير المفقودين جراء الفيضانات هو الشغل الشاغل لأهالي درنة بعد مرور أسبوع على الكارثة.

يروي أحمد عاشور (62 عاماً) مأساته قائلاً: "فقدت ابنتي. أمها مقتنعة أنها لا تزال على قيد الحياة. وأنا سلمت أنها توفيت... تركت لنا رضيعاً يبلغ من العمر ثلاثة أشهر".

كما فقد عاشور أكبر شقيقاته وابنتها. وقال: "عندما عرفنا ما حدث للآخرين يمكننا أن نتقبل كل ما جرى لنا".

ووسط درنة تحول إلى أرض قاحلة وتنتشر الكلاب الضالة بين أكوام الحطام الموحلة التي كانت يوماً من الأيام بنايات ومنازل. وتقف بعض المباني الأخرى بالكاد في مشهد غريب مستندة إلى طوابق أرضية دمرتها المياه تقريباً.

كان سدان انهارا قبل أسبوع في المدينة تحت وطأة عاصفة عاتية وأمطار غزيرة، ما أطلق سيلاً ضخماً من المياه صوب وادي نهر موسمي جاف يمر عبر وسط المدينة التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة، ما تسبب في مقتل الآلاف وفقد الآلاف.